Nieve y lluvia, las alertas que complican a Neuquén y Río Negro este martes: ¿cómo impactará en el Alto Valle?

El clima de este martes en el Alto Valle. (Andrés Maripe).

Neuquén y Río Negro tendrá una jornada complicada este martes. Después de días sin temporales, el Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas que impactarán con fuerza en algunos sectores. Se trata de un combo de nieve y lluvia, pero ¿cómo afectará esta situación al Alto Valle?.

Las alertas emitidas para este martes son naranja y amarilla. Según el organismo nacional, los fenómenos de lluvia y nieve tendrán mayor impacto en la región cordillerana, tanto de Neuquén como de Río Negro, pero no se descarta su repercusión en el Alto Valle, aunque de manera más leve.

Si bien durante las primeras horas se registraron algunas nevadas, cabe resaltar que la dupla meteorológica se hará sentir con más fuerza durante la tarde y podría mantenerse toda la noche para marcar el inicio del miércoles.

¿Cómo impactarán las alertas en el Alto Valle?

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro sentirá la llegada de aire inestable, lo que traerá consigo precipitaciones dispersas y ráfagas de viento.

Si bien no se esperan nevadas en el Alto Valle, las condiciones serán de inestabilidad, con cielos nublados y probables lluvias aisladas. Además, se pronostican vientos moderados a regulares del sector oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 20 °C en ciudades como Neuquén capital y las mínimas rondarán los 10 °C.