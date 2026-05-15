Dos casos sospechosos de rubéola en bebes recién nacidos de Roca: qué se sabe hasta ahora

El Ministerio de Salud de Río Negro informó que se encuentran bajo estudio dos casos sospechosos de rubéola congénita en bebés recién nacidos. Permanecen internados en el servicio de Neonatología del Hospital Francisco López Lima de Roca. Ambos pacientes están bajo estricto seguimiento médico y aislamiento preventivo.

Según precisó la cartera sanitaria, el laboratorio ya realizó los primeros análisis, que arrojaron un resultado preliminar negativo para rubéola congénita. De todas maneras, las muestras serán enviadas al laboratorio de referencia nacional para su investigación definitiva.

Las autoridades aclararon que tanto las madres de los niños como su entorno familiar directo cuentan con el esquema de vacunación completo. Recalcaron que, en un contexto de alta cobertura de vacunas, la probabilidad estadística de confirmación del virus disminuye considerablemente. Llamaron a la población a vacunarse, mantener la calma y aguardar los diagnósticos finales.

Dos casos sospechosos de rubeola: cómo se detectó

El referente de Epidemiología del hospital, Gonzalo Crombas, explicó que la sospecha surgió durante una pesquisa de rutina, conocida como protocolo TORCH, que se aplica a recién nacidos con determinadas características clínicas, como bajo peso o malformaciones. “No se trata de una sospecha directa ni de una sintomatología evidente de la enfermedad”, sostuvo.

“Queremos llevar tranquilidad, por el momento son solo casos sospechosos en estudio. Como efectores de salud, nuestra obligación es activar los protocolos preventivos de forma inmediata. Los bebés y sus madres se encuentran bajo aislamiento sanitario preventivo y el entorno familiar está siendo monitoreado de cerca”, agregó Crombas.

La vacunación, clave para la prevención

Si bien en Argentina no se registran casos autóctonos de rubéola hace años, la aparición de sospechas clínicas activa de manera automática las alertas del sistema sanitario para evaluar el estado inmunológico de la población.

La rubéola suele presentarse como una afección leve en niños y adultos, con fiebre y erupciones en la piel. El mayor riesgo se da cuando la infección ocurre durante el embarazo, ya que puede provocar graves complicaciones en el bebé en gestación, como malformaciones congénitas o hipoacusia.

Por este motivo, el Ministerio de Salud de Río Negro remarcó la importancia de mantener altas coberturas de vacunación. Recordó que la herramienta de prevención más eficaz es la vacuna triple viral, que además genera el llamado “efecto rebaño” para proteger a quienes no pueden vacunarse, como las personas gestantes.

Esquema vigente de la vacuna triple viral

A los 12 meses (1 año): primera dosis.

Entre los 15 y 18 meses: refuerzo, según la actualización del calendario.

A los 5 años: refuerzo para los niños nacidos antes de mediados de 2024 que deban completar esquema.

Las autoridades sanitarias instaron a vecinos y vecinas a acercarse a cualquier vacunatorio o centro de salud de la provincia con el carnet, para revisar los esquemas de toda la familia y aplicar de forma gratuita las dosis pendientes.