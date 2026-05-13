Neuquén se convierte en capital de la inteligencia artificial: cronograma, speakers y cómo inscribirse a la IA Week

La inteligencia artificial llega a Neuquén con un despligue que planea iluminar la escena tecnologíca de la región. Durante tres días el Polo Cientifico Tecnológico será la sede de la IA WEEK, el primer evento dedicado especificamente a la IA.

La iniciativa organizada por la municipalidad, la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA) y el Polo Científico Tecnológico incluirán speakers nacionales e internacionales, casos reales y experiencias interactivas con el uso de la IA, networking y vinculación estratégica e innovación aplicada al futuro productivo

Neuquén lanza la IA Week con referentes mundiales y experiencias interactivas en el Polo Tecnológico

«El evento es abierto y gratuito. Hay que inscribirse a través del sitio web IA Week«, contó a Diario RÍO NEGRO la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini. Además, detalló que serán tres jornadas del 14 al 16 de mayo.

Desde las 9 a las 18 habrá diversas propuestas para introducirse de lleno en el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial y su utilización en el mundo productivo. La secretaria sostuvo que esta nueva tecnología está transformando a las ciudades y explicó que hay dos formas de vincularse con esa transformación.

«Hay ciudades que administran el presente y ven cómo suceden las cosas. Y hay ciudades que toman roles protagónicos. La municipalidad de Neuquén ha tomado el rol protagónico«, aseguró.

En esa línea, recordó desde el municipio se impulsa tres proyectos con especial enfoque en el desarrollo de la inteligencia artificial: «El primero, que presentamos en el marco de la CIIAR, es el chatbot CAPI que hoy ya presenta soluciones claras y concretas a la ciudadanía».

La segunda iniciativa está vinculada a de los semáforos inteligentes. Pasqualini adelantó que este jueves se firmará «el contrato con la empresa Tacuar para la semaforización inteligente«.

La tercera propuesta es el complejo ambiental para el tratamiento y reciclaje de los residuos, que surgió a partir del viaje del intendente de Neuquén, Mariano Gaido, a Tokio.

Pasqualini destacó que la IA Week «surge de una alianza entre la municipalidad, el gobierno de la provincia, el Polo Científico Tecnológico, en este caso ENE con SARCO y SIMA, la SAIA, más IFES. Están las tres patas fundamentales: el público, el privado y el sector académico«.

IA Week en Neuquén: a qué hora empieza y qué actividades habrá

Las actividades en el Polo Cientifico Tecnologíco comenzarán este jueves 14 de mayo a las 9. En primera instancia se dará la inauguración y luego comenzarán las conferencias y charlas de los expositores. Entre los referentes que bridarán sus experiencias se encuentran Santiago Siri, Fredi Vivas y Facundo Pereira.

En paralelo, habrá una globa destinada a las conferencias, stands institucionales y tecnológicos, con la participación de la municipalidad, Calf, el gobierno provincial e IFES, y un espacio gamer con propuestas vinculadas a la tecnología.

Los cronogramas de las conferencias están disponibles en las redes sociales de la SAIA y de ENE-Polo Científico Tecnológico de Neuquén.

Pasqualini explicó que la globa de conferencias tiene una capacidad de 350 personas. «Hay pantallas exteriores que van a permitir que quienes no puedan ingresar puedan disfrutar de la conferencia igual», afirmó y agregó «habrá una transmisión por el canal de YouTube de la municipalidad«.