Patagopelta: nuevos restos revelan información inédita del dinosaurio acorazado de Río Negro

El Patagopelta habitó la zona patagónica. Es del grupo de los nodosáuridos, que se distinguen por llevar grandes espinas en la zona del cuello y hombros, mide 2 metros de largo. Foto: gentileza.-

Hace algunos años, un increíble descubrimiento paleontológico en Río Negro sorprendió a los investigadores de la región. Se trató de Patagopelta, un dinosaurio cuyos restos fósiles fueron hallados en la zona de Salitral Moreno, al sur de Roca. Hoy, nuevos restos hallados revelan datos inéditos del «pequeño dinosaurio acorazado» que habitó la región.

Los restos fueron hallados y progresivamente extraídos a lo largo de los últimos cuatro años, en el marco de distintas expediciones realizadas por los autores del trabajo científico recientemente publicado. El nuevo material permitió ampliar de manera significativa el conocimiento sobre esta especie.

El estudio de los nuevos restos, publicada recientemente en la revista internacional, se basa en material que forma parte de la colección de Paleontología de Vertebrados del Museo Patagónico de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado” (MPCN) y representa un avance sustancial respecto de los primeros estudios realizados sobre esta especie.

A diferencia de los registros iniciales, que se apoyaban principalmente en un fémur completo y fragmentos de armadura, el nuevo material incluye partes del cráneo, extremidades parciales, vértebras, sacro, pelvis y osteodermos, las placas óseas que componían su característica coraza. Este conjunto de restos permitió realizar una reconstrucción anatómica mucho más precisa del animal y responder preguntas clave sobre su morfología y evolución.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la confirmación de que el Patagopelta poseía una cola acorazada, similar a la del dinosaurio chileno Stegouros. Este rasgo fue determinante para ubicarlo dentro de los Parankylosauria, un linaje particular de dinosaurios acorazados exclusivo del hemisferio sur.

El análisis filogenético exhaustivo realizado por el equipo científico situó además al Patagopelta en estrecha relación con especies halladas en la Antártida, como Antarctopelta, y en Australia, como Kunbarrasaurus.

Estos resultados confirman que los paranquilosaurios constituyeron una radiación evolutiva distintiva de dinosaurios acorazados australes, con una diversidad de formas, tamaños y roles ecológicos mucho mayor de la que se había reconocido hasta ahora.

Sebastián Rozadilla, Jordi Garcia Marsà, Rodrigo Álvarez Nogueira, S. Miner, Gerardo Álvarez-Herrera, Fernando Novas y Diego Pol, junto a todo su equipo. La investigación es el resultado de más de dos décadas de trabajo sostenido en el rescate, estudio y conservación del patrimonio paleontológico rionegrino.

“Es un orgullo que nuestras colecciones funcionen como repositorio provincial y sirvan de base para estudios de este nivel. Este trabajo reafirma que el MPCN es un referente en la preservación, investigación, conservación y divulgación de la historia natural de la región”, señalaron desde la institución.

Los nuevos restos fósiles y la historia reconstruida de este singular dinosaurio acorazado se incorporarán próximamente a la nueva exhibición de paleontología del museo, donde el público podrá conocer de cerca cómo era este habitante del Cretácico y comprender la importancia científica y patrimonial de su conservación.





