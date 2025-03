Video: Patricia Sosa se solidarizó con los afectados por el temporal en Bahía Blanca y dio un mensaje contra la violencia

Patricia Sosa formó parte de la segunda semana de la Expo Plottier 2025. Además de cantar sus mayores clásicos y hacer bailar al público con sus lentos más conocidos, la cantante dio un contundente mensaje sobre la situación actual en Bahía Blanca. Por otro dio un mensaje contra la violencia: «Nada se consigue con violencia, hay que darle la mano al de al lado. A los Bahienses todo mi amor y todo lo que se pueda», expresó.

La artista nacional que formó parte del festival este viernes 14 de marzo, se tomó unos minutos del recital para solidarizarse con la situación de Bahía Blanca, «mientras muchos apuestan por la violencia, otros apostamos por el prójimo y se vio en la movida maravillosa que hizo este país».

No solo eso, a continuación sumó un fuerte posicionamiento sobre su repudio hacia la violencia. «No le preguntamos al de al lado de qué partido político era, salimos e hicimos. No hay que dejarse azotar por la violencia, ni insultar, ni asustar».

Patricia Sosa en la Expo Plottier 2025: discurso para los bahienses

La artista luego de cantar e interpretar con lengua de señas su clásico «Aprende a volar» junto a la Escuela Municipal de Idiomas, se tomó un momento para detener la canción y dar un significativo mensaje sobre la situación actual del país.

«Para los Bahienses, todo mi amor. A los Bahienses, todo lo que se pueda». Así Patricia Sosa comenzaba sus palabras para los damnificados de las grandes inundaciones que ocurrieron en la ciudad.

Ante esto remarcó que «sinceramente, esto que ha vivido esta gente, lo hemos vivido en otras partes del país y no le preguntamos al de al lado de qué partido político era, salimos e hicimos».

«A pesar de todo, no importa el cómo todavía podemos creer, todavía podemos soñar», haciendo alusión a parte de su canción.

«No hay que dejarse azotar por la violencia, no tenemos que entrar en esa movida», remarcó Patricia Sosa

Reforzando su solidaridad con los habitantes de Bahía Blanca, la cantante repudió la violencia y sentenció: «Locos, que creen que con la violencia van a llegar a alguna parte. En el plano más cercano, que la violencia no nos pueda. Nada se consigue con ella», sostuvo.

«Hay que tratar de cambiar el enojo por compasión. Hay que darle la mano al de al lado, es la única manera», reflexiono la artista.

En este contexto, sumó su saludo a los bahienses y les envió «todo su amor» para afrontar el caos. «No hay que dejarse azotar por la violencia, ni insultar, ni asustar. No tenemos que entrar en esa movida. Tenemos que decir no pertenezco, no soy de ellos».

Para finalizar, continuó con su canción acompañada del público y la banda para dar cierre al concierto.