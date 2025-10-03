Pehuenche, una empresa que une ciudades y vidas en el Alto Valle

Cuando se habla del crecimiento y la integración del Alto Valle, resulta imposible no pensar en el transporte público como un factor clave para el desarrollo. En ese camino, la empresa Pehuenche, nacida hace 35 años como un proyecto familiar en Cipolletti, se consolidó como un actor central para la movilidad de miles de personas en Neuquén y Río Negro.

“Nuestra historia arranca con mi abuelo, Aquiles Simonella, que ya tenía una empresa de transporte en Cipolletti”, recuerda Federico Trasarti, director de Pehuenche y uno de los referentes actuales de la firma junto a su hermano, el ingeniero Juan Manuel Trasarti, presidente de la compañía. “De él heredamos la vocación de transportar, de conectar ciudades y personas. Hoy mantenemos ese espíritu con más de 60 unidades en circulación y 120 empleados directos, además de más de 200 puestos indirectos que le prestan servicios a la empresa”.

Pehuenche se consolidó como un actor central para la movilidad de miles de personas en Neuquén y Río Negro / Foto gentileza

Pehuenche no solo es la prestataria del servicio urbano de Cipolletti desde 2006, sino que además articula un mapa de conexiones vitales para la zona. Sus servicios unen Cipolletti con Neuquén, Plottier, Senillosa, Centenario, Vista Alegre, Cinco Saltos, Cordero, Campo Grande, San Patricio del Chañar y Añelo, además de un corredor nacional que llega hasta Catriel y 25 de Mayo.

El papel de la empresa cobra aún mayor relevancia en un contexto de crecimiento poblacional y expansión productiva, donde la movilidad segura y accesible es un factor de cohesión territorial. Al conectar ciudades intermedias con polos urbanos y productivos como Neuquén capital o Añelo, Pehuenche ayuda a equilibrar el desarrollo de la región.

Cerca del 80% de la flota de Pehuenche está adaptada para personas con movilidad reducida / Foto gentileza

En particular, el servicio hacia Añelo, corazón de Vaca Muerta, cumple un rol estratégico: “Transportamos maestros y chicos en edad escolar entre Añelo y San Patricio del Chañar, y acompañamos el crecimiento de una zona que se transformó en un epicentro energético del país”, explica Trasarti.

La antigüedad promedio de las unidades de Pehuenche es de apenas dos años, y se renuevan cada cuatro años como máximo. “Tenemos vehículos en producción para seguir invirtiendo en la calidad del servicio. Queremos que el pasajero encuentre colectivos seguros, cómodos y accesibles”, destaca el empresario.

Detalló que cerca del 80% de la flota está adaptada para personas con movilidad reducida, en línea con las exigencias nacionales. Todas las unidades cuentan con aire acondicionado frío-calor y sistemas de accesibilidad.

Orgullo cipoleño, visión regional

Nacidos y criados en Cipolletti, los hermanos Trasarti defienden con orgullo su pertenencia local. “Hace casi 20 años que garantizamos el transporte urbano en Cipolletti, muchas veces sosteniéndolo con prórrogas hasta que llegue una licitación definitiva. Siempre lo hicimos con el compromiso de ser parte de la ciudad que nos vio crecer”, dice Federico.

La mirada, sin embargo, no se limita a su ciudad de origen: “Pehuenche es una empresa del Alto Valle, con identidad regional. Nuestra misión es conectar y acercar distancias”.

Transporte público como servicio esencial

De acuerdo con el empresario, la pandemia significó un quiebre en los hábitos de movilidad. “Desde entonces, la demanda cayó alrededor de un 20%, un hecho que también observan otras empresas de transporte del país”. Sin embargo, Trasarti subraya que el transporte público sigue siendo una pieza irremplazable en la vida urbana: “El transporte, como la salud o la educación, es un servicio público esencial. Queremos sostenerlo y mejorarlo, porque mejora la calidad de vida de la gente”.