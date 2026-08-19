Pesar entre los productores de Centenario por la muerte de un histórico chacarero

El histórico productor frutícola de Centenario Honorio Juan Rozza, de 66 años, murió este martes por la noche en su vivienda de la calle 20, en la zona de chacras. El fallecimiento generó pesar entre productores y vecinos que lo conocían por su vínculo con la actividad rural.

Según informó el Ministerio Público Fiscal a Diario RÍO NEGRO, la autopsia determinó que Rozza murió como consecuencia de una congestión cardiopulmonar. La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, recibió el informe preliminar del procedimiento realizado sobre el cuerpo.

Tristeza por la muerte de un pionero de Centenario

De acuerdo con la información difundida, Rozza sufrió una descompensación y una caída dentro de su vivienda. Sus familiares lo encontraron y lo trasladaron de urgencia al Hospital Natalio Burd, donde los profesionales constataron que había fallecido.

Rozza fue trasladado de emergencia al hospital local, pero los médicos constataron que ya no tenía signos vitales.

En el domicilio intervino personal de la Comisaría Quinta, mientras se aguardaba la llegada de Criminalística. En tanto, la Fiscalía dispuso la aplicación de los protocolos correspondientes y la toma de testimonios a personas que habían estado con Rozza durante las horas previas.

El recuerdo de Honorio Rozza entre chacareros y vecinos de Centenario

Según informó Centenario Digital, Rozza era padre de cuatro hijos y pertenecía a una familia históricamente vinculada con la producción frutícola de la localidad. El medio local detalló que el productor era reconocido por su defensa de las chacras frente al avance de los loteos y de distintos proyectos inmobiliarios. En el barrio Villa Obrera era especialmente querido por los vecinos.

Vecinos lo recordaron por gestos como regalar frutas de su chacra.

Otros habitantes de la zona también lo recordaron por sus años de trabajo rural en el predio familiar y por el vínculo que mantenía con quienes vivían en los alrededores. En la tarde de este miércoles, el informe preliminar de autopsia estableció la congestión cardiopulmonar como causa del fallecimiento de Rozza, sin indicios de intervención de terceros.