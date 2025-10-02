Petroleros inauguró un sistema de emergencias con ocho terapias intensivas móviles para Neuquén y Río Negro

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa inauguró un moderno sistema de salud integrado que incluye un Centro de Monitoreo de Emergencia (CME) y ocho Unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM). El servicio, pensado para la Cuenca Neuquina, no solo atenderá a los afiliados y sus familias, sino que estará disponible para la ciudadanía de la región.

Según comunicó el gremio, la presentación se realizó ante más de 12.000 trabajadores y contó con la presencia del CEO de YPF, Horacio Marín, junto a representantes de las principales empresas operadoras y funcionarios provinciales.

El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, destacó que el sistema podrá ser utilizado incluso por otros gremios que lo necesiten. «Se puede recuperar un fierro, se puede recuperar una herramienta, pero lo que no se recupera es la vida o la salud de los compañeros«, afirmó durante el acto.

Desde la conducción del sindicato valoraron el acompañamiento de las empresas del sector y señalaron que la inversión es una muestra de «responsabilidad social». Por su parte, el secretario adjunto, Ernesto Inal, aseguró que la iniciativa demuestra que «los recursos de los trabajadores vuelven a los trabajadores».

Tecnología de alta complejidad en Neuquén y Río Negro

Según detallaron desde la organización, el nuevo sistema busca garantizar una atención rápida y eficiente sin importar la distancia. El Centro de Monitoreo de Emergencia funcionará en el edificio de la Mutual Meopp, en la calle Santa Cruz de la capital neuquina, y cuenta con tecnología para la visualización simultánea del paciente, la ambulancia y su recorrido en tiempo real.

Las ocho ambulancias UTIM son modelo Mercedes Benz 517. (Foto: gentileza)

Las ocho ambulancias UTIM son modelo Mercedes Benz 517 y están equipadas para soporte vital avanzado. Cuentan con desfibriladores, ventiladores pulmonares portátiles y fijos y camillas de última generación.

Dentro de la flota se destaca una unidad exclusiva para traslados neonatales, diseñada para recién nacidos en estado crítico. Esta ambulancia está equipada con una incubadora de doble pared con humidificación y sistemas de medición de alta precisión.

El presidente de MEOPP, Guillermo Leiton, explicó que el proyecto busca fortalecer el sistema de salud regional e integrarse al esquema sanitario de las provincias. «La inversión realizada no se mide en números, sino en lo más importante: la vida de los trabajadores y de la comunidad«, concluyó.