El verano ya se siente: Río Negro y Neuquén en el top 15 de ciudades con más calor del país

A tan solo días del inicio de la primavera, Neuquén y Río Negro encabezan el top 15 de las ciudades con más calor del país. La ciudad con la máxima más alta fue Catamarca que alcanzó los 31.2°C, en el siguiente puesto figura San Antonio Oeste y la lista continúa con localidades de Chubut, La Rioja, San Luis y Neuquén.

Según el ranking publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, el top de las ciudades con máximas más altas son:

Catamarca 31,2°C

San Antonio Oeste 30,8°C

Villa Reynolds 30,1°C

Viedma 29,9°C

La Rioja 29,8°C

San Juan 29,6°C

Puerto Madryn 29,6°C

San Rampin de la Nueva Orán (Salta) 29,4°C

Santa Rosa (La Pampa) 29°C

Santiago del Estero 28,8°C.

Neuquén 28,8°C

Chamical (La Rioja) 28,3°C

San Miguel de Tucumán 28,3°C

San Rafael (Mendoza) 28,2°C

General Pico 28,1°C

Jueves con viento y máximas de 30°C en el Alto Valle: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Una jornada agradable y con un cielo que se presentará ligeramente nublado se anticipa para este jueves en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La presencia de viento del oeste será una constante a lo largo del día, marcando el pulso de la región.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) registrará una temperatura máxima de 30°C. La mínima, en tanto, se ubicará en los 6°C, generando una considerable amplitud térmica.