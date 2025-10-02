ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

El verano ya se siente: Río Negro y Neuquén en el top 15 de ciudades con más calor del país

Hoy el ranking de ciudades más calurosas alcanzó los 30°C. Conocé el detalle.

Redacción

Por Redacción

Primavera en el Alto Valle. Foto: Mati Subat

A tan solo días del inicio de la primavera, Neuquén y Río Negro encabezan el top 15 de las ciudades con más calor del país. La ciudad con la máxima más alta fue Catamarca que alcanzó los 31.2°C, en el siguiente puesto figura San Antonio Oeste y la lista continúa con localidades de Chubut, La Rioja, San Luis y Neuquén.

Según el ranking publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, el top de las ciudades con máximas más altas son:

  • Catamarca 31,2°C
  • San Antonio Oeste 30,8°C
  • Villa Reynolds 30,1°C
  • Viedma 29,9°C
  • La Rioja 29,8°C
  • San Juan 29,6°C
  • Puerto Madryn 29,6°C
  • San Rampin de la Nueva Orán (Salta) 29,4°C
  • Santa Rosa (La Pampa) 29°C
  • Santiago del Estero 28,8°C.
  • Neuquén 28,8°C
  • Chamical (La Rioja) 28,3°C
  • San Miguel de Tucumán 28,3°C
  • San Rafael (Mendoza) 28,2°C
  • General Pico 28,1°C

Jueves con viento y máximas de 30°C en el Alto Valle: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Una jornada agradable y con un cielo que se presentará ligeramente nublado se anticipa para este jueves en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La presencia de viento del oeste será una constante a lo largo del día, marcando el pulso de la región.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) registrará una temperatura máxima de 30°C. La mínima, en tanto, se ubicará en los 6°C, generando una considerable amplitud térmica.


Temas

Neuquén

Río Negro

San Antonio Oeste

Viedma

