Piden la búsqueda nacional y en las fronteras de Luciana Muñoz Aguerre, desaparecida en Neuquén

La asamblea Mujeres por la Libertad se formó a un año de la desaparición de Luciana Muñoz (foto archivo Oscar Livera)

La asamblea por la aparición de Luciana Muñoz se reunirá este miércoles por la mañana en Casa de Gobierno, con la exigencia de un nuevo rumbo en la investigación de la desaparición de la joven neuquina en julio de 2025.

La convocatoria se realizará luego de un encuentro de la familia con autoridades de Seguridad de la provincia, se informó en un comunicado.

La agrupación feminista se conformó a casi un año de la desaparición de Luciana Muñoz, que ocurrió en la zona de Gran Neuquén norte el 13 de julio de 2024.

«Hace 398 dias que falta Luciana de Neuquén», plantearon en un comunicado en el que sostienen que «nadie la busca como corresponde» y que hasta ahora, ninguna línea de investigación, arrojó resultados concretos sobre su paradero.

«Seguimos esperando que se active la búsqueda a nivel nacional, que se la busque en pasos fronterizos, que se active el protocolo de la Palermo como corresponde con los casos posibles de trata de personas», sostuvieron en el comunicado.

La convocatoria se planteó a las 10 en las puertas de Casa de Gobierno de Neuquén, en Roca y La Rioja. Se informó que la familia de Luciana Muñoz fue recibida hace poco por autoridades provinciales en la Casa de Gobierno. Las mujeres cuestionan la investigación del fiscal Andrés Azar y solicitan la incorporación del perito Enrique Prueguer a la causa.