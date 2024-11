Plaza Huincul fue sede de un encuentro de Paleontología

El museo municipal Carmen Funes de Plaza Huincul quiso celebrar los 40 años de vida con una actividad que reunió a representantes de diferentes entidades de la provincia de Neuquén, dedicados a la paleontología. En este Encuentro de Paleontología cada uno dio a conocer su tarea con un tema específico y, en el caso del museo local informó sobre la nueva especie hallada en Las Lajas y que fue bautizada como Emiliasaura alesanndrii.

Este viernes, el museo que alberga fósiles de dinosaurios que sacudieron en el momento de su hallazgo a la comunidad científica internacional, como el Argentinosaurus Huinculensis, o los embriones de dinosaurios fosilizados en los huevos de Auca Mahuida, abrió sus puertas para los visitantes.

El Encuentro de Paleontología se organizó desde el Carmen Funes, dirigido por Ludmila Coria, para celebrar los 40 años de su creación. Desde el departamento de Paleontología de la Dirección de Patrimonio Cultural Material Provincial, estuvo el licenciado Mateo Gutiérrez, quien habló sobre la Lucha contra el tráfico ilícito.

Juan Porfiri planteó desde el museo del Desierto Patagónico de Añelo: «Un espacio de Ciencia, Educación, Cultura y Turismo desde 2023 y también abordó la: Administración de Colecciones Museo de la Universidad del Comahue.

Desde el museo de Ciencias Naturales de la UNCo se habló sobre el Reposicionamiento de la Actividad Turística en el Campus Universitario con Carolina Uthurralt; el museo paleontológico Ernesto Bachmann de Villa El Chocón: su historia, su presente y los desafíós por venir, por Juan Canale.

Los Pliosaurios jurásicos de la Patagonia, con el licenciado Gonzalo Matelo Mirco. Estuvieron también museo de Picún Leufú y el Olsacher de Zapala.

Fue el paleontólogo Rodolfo Coria quien dio a conocer el hallazgo de Emiliasaura alessandrii, la última investigación sobre la que trabajó junto a científicos del Conicet, de España, y Canadá. Este herbívoro tiene una estimación de antigüedad de 130 millones de años.

Entre cada una de las disertaciones se hizo un acto oficial. En la oportunidad, el subsecretario de Cultura, Oscar Sarhán destacó la enorme labor que realizan estas instituciones y la importancia que el Estado, en este caso el municipal, a través del intendente Claudio Larraza.

«Sin estos roles, sin espacios de política, no podemos avanzar. Necesitamos la presencia del Estado para que esto siga sucediendo y encontrar un lugar no de reservorio, sino de difusión, divulgación e información», dijo Sarhán. Rescató en su discurso a la pionera Carmen Funes, La Pasto Verde: «los invitó a no perder el espíritu de esta mujer visionaria, atenta, de la Aguada que supo ver más allá para quienes llegaban». Apeló a que todos puedan seguir pensando la activiad para que se siga conociendo.

El jefe comunal destacó la labor que realiza el equipo que se desempeña en este museo con 40 años de historia. Valorizó la importancia que tiene para la comunidad contar con un espacio de estas características.