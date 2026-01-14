Pleamares de más de siete metros en Las Grutas: cómo estará el mar en medio de las tormentas eléctricas

La amplitud de mareas en Las Grutas obliga a planificar la jornada de playa. Foto: Río Negro Turismo.

Las Grutas enfrentará jornadas complejas este miércoles y jueves, con temperaturas de 38 grados, viento fuerte y probabilidad de tormentas eléctricas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) anticipa pleamares superiores a los siete metros y bajamares pronunciadas.

Mareas en Las Grutas: los horarios clave para este miércoles y jueves de enero

Para este miércoles, la tabla oficial del SHN marca que por la tarde el nivel del mar descenderá a las 14.33, con una altura de 2,62 metros. El pico nocturno será a las 21.08, con una pleamar de 7,45 metros, una de las más altas de la semana en Las Grutas.

Se anunciaron probabilidades de tormentas eléctrica para este miércoles, entre la tarde y la noche. Foto: archivo.

El jueves repetirá un esquema similar. La bajamar se producirá a las 3.10, con 2,38 metros, mientras que la pleamar de la mañana llegará a las 9.44, con una altura prevista de 7,12 metros. Por la noche, el máximo será a las 22, con 7,49 metros, según el SHN.

Clima extremo en Las Grutas: calor, viento y tormentas este miércoles

El escenario marítimo estará acompañado por condiciones meteorológicas exigentes en Las Grutas durante este miércoles. El SMN advirtió una jornada calor extremo, con una temperatura máxima que alcanzará los 38 grados en la zona costera.

Tras una mínima de 17°C, el ascenso térmico se intensificará durante la mañana y el mediodía. La combinación de altas temperaturas y humedad elevada incrementará la sensación térmica, por lo que se recomienda una hidratación constante en las bajadas y sectores más concurridos.

El SMN también informó que se esperan ráfagas del sector variable que podrían alcanzar velocidades de entre 51 y 87 km/h, con capacidad para generar complicaciones en sombrillas, carpas y objetos sueltos.

La probabilidad de tormentas eléctricas será del 70%, con mayor inestabilidad prevista entre la tarde y la noche. La coincidencia de ráfagas intensas con la pleamar nocturna obligará a extremar cuidados y a retirar pertenencias con anticipación en Las Grutas.