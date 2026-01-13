Mareas extraordinarias en Las Grutas: días, horarios y a qué altura llegarán en la costa de Río Negro

El Servicio de Hidrografía Naval difundió la tabla de mareas para los próximos días en la costa del golfo de San Matías. Pleamares por encima de los siete metros se repetirán entre este martes y domingo en Las Grutas, y la semana próxima se elevarán por encima de los ocho metros.

Pleamares en Las Grutas: los horarios a tener en cuenta en la costa

El SHN informó que la segunda pleamar de este martes alcanzará los 7,50 metros a las 20.12. Para el miércoles, la dinámica será similar. La pleamar matutina llegará a las 8.46 con 7,11 metros, y por la noche se registrará otra a las 21.08, con una altura prevista de 7,45 metros.

El jueves presentará valores apenas superiores. Según la tabla, a las 9.44 el mar alcanzará los 7,12 metros y, más tarde, a las 22.00, la pleamar llegará a los 7,49 metros en la zona de Las Grutas.

La tabla de mareas difundida por el Servicio de Hidrografía Naval marca los horarios y alturas previstas para Las Grutas durante la semana.

El viernes la pleamar de la mañana será a las 10.36, con 7,21 metros, mientras que por la noche se espera el pico más alto del día a las 22.46, con una altura estimada de 7,60 metros.

El sábado la tabla indica una pleamar de 7,34 metros a las 11.21 y otra de 7,75 metros a las 23.28, la más elevada de la semana. El domingo la pleamar principal se registrará a las 12.02, con una altura de 7,50 metros, mientras que el resto de la jornada mostrará niveles más moderados.

El comportamiento de las mareas en Las Grutas la próxima semana

El lunes 19 volverá a presentar amplitud marcada entre bajamar y pleamar. De acuerdo con la tabla del SHN, la pleamar más alta se registrará a las 0.07, con 7,92 metros, mientras que la segunda será a las 12.39, con una altura estimada de 7,68 metros.

Para el martes 20 se anticipa un leve incremento. La pleamar principal llegará a las 0.44, con 8,10 metros, y la siguiente se dará a las 13.15, cuando el mar alcanzará los 7,86 metros.

El miércoles 21 sostendrá la tendencia de mareas elevadas. Según los datos oficiales, la primera pleamar se producirá a la 1.21, con una altura de 8,26 metros, y la segunda alcanzará los 8,05 metros a las 13.49.

El jueves 22 y el viernes 23 concentrarán los valores más altos del tramo. El jueves se prevén pleamares de 8,38 metros a la 1.57 y de 8,21 metros a las 14.24. El viernes, en tanto, el mar llegará a los 8,44 metros a las 2.34 y volverá a subir hasta los 8,33 metros a las 15.01.

Qué son las mareas extraordinarias, el fenómeno al que prestarle atención en Las Grutas

De acuerdo con SHN y otros organismos oficiales de oceanografía, las mareas extraordinarias son variaciones del nivel del mar que superan los valores promedio de las mareas altas (pleamares) y bajas (bajamares) habituales.

La principal razón de estas mareas es la alineación de los cuerpos celestes, lo que potencia la fuerza de atracción gravitatoria sobre las masas de agua de la Tierra:

Mareas de Sicigia (Mareas Vivas): ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados (durante la Luna Nueva y la Luna Llena ). En este estado, las fuerzas gravitatorias del Sol y la Luna se suman, provocando pleamares más altas y bajamares más bajas de lo normal.

ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados (durante la y la ). En este estado, las fuerzas gravitatorias del Sol y la Luna se suman, provocando pleamares más altas y bajamares más bajas de lo normal. Perigeo Lunar: la órbita de la Luna es elíptica. Cuando la Luna se encuentra en su punto más cercano a la Tierra (perigeo), su fuerza de atracción es mayor. Si el perigeo coincide con una fase de sicigia, se producen las llamadas «Mareas de Sicigia de Perigeo», que son especialmente elevadas.

Recomendaciones clave para quienes visiten la playa

Desde el equipo de guardavidas piden especial atención a: