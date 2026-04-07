Plottier celebra su primer desfile inclusivo para potenciar el consumo con descuentos de hasta un 40%

El sol de la tarde acaricia la renovada plaza San Martín de Plottier e ilumina los senderos que la cruzan. Las familias caminan tranquilas, los niños corren hacia los juegos y el mate pasa de mano en mano bajo los árboles. Este domingo 12 de abril a las 16 ese paisaje se transformará por completo. Una gran pasarela, luces, música y pantallas gigantes irrumpirán en el centro de la ciudad para dar vida a al primer «desfile show inclusivo». La iniciativa promete cambiar la rutina y unir a la comunidad en una celebración de moda y pertenencia.

Andrés San Martín trabaja en la Legislatura de Neuquén y su pareja tiene un local de ropa infantil en Plottier. Conoce el rubro y notó la baja del consumo. Por eso pensó en preparar un evento para visibilizar las marcas en la temporada otoño-invierno, promover las ventas de comerciantes y emprendedores con promociones y descuentos de hasta un 40%.

San Martín señaló que la verdadera magia de este encuentro radica en su espíritu integrador. No es un desfile tradicional. En la pasarela, junto a los modelos y los rostros que cada comercio eligió para lucir su ropa, caminarán los chicos de la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad (APAD) y adultos mayores que se sumaron a participar.

Todos compartirán el mismo escenario como iguales. Ello motivó a la diputada Luz Ailín Ríos a impulsar un proyecto para declararlo como un evento de interés legislativo.

Desfile, inclusión y show en Plottier: «Queremos invitar a todos»

El esfuerzo detrás de escena resulta monumental. Todo se armó a pulmón, con fondos propios de la Familia San Martín y el apoyo de los comercios. Unos quince negocios locales, desde tiendas de ropa como Bambinos hasta pinturerías, apostaron por la idea.

El referente indicó que contrataron sonido profesional y carpas para los cambios de vestuario. «Quiero que quede lindo para seguir haciéndolo», enfatizó el organizador, confiando en que será el primero de muchos más.

Además, el público disfrutará espectáculos en vivo. El grupo Corazón Batuqueiro aportará ritmo brasileño, la escuela Alma de Bailarín deslumbrará con danzas y boleadoras, y el músico Matías Rivas sumará su talento.

La avenida San Martín también será protagonista indiscutida del fin de semana. Frente a la Municipalidad, los emprendedores armarán su feria para sumar sus propuestas. Los visitantes podrán recorrer los puestos, adquirir artesanías y luego acercarse a la plaza para el show.

La plaza central se viste de fiesta este domingo. (Foto: Florencia Salto).

Plottier creció mucho, pero Andrés valora su calidez de pueblo donde «todos se conocen», se apoyan y se unen frente a un proyecto conjunto. Remarcó que el objetivo principal es transformar el espacio en un punto de encuentro masivo para que toda la comunidad gane visibilidad y demuestre su capacidad de reinventarse ante las dificultades cotidianas.

Mientras las colecciones desfilan, los locutores nombrarán las redes sociales y la ubicación de cada tienda. Si a alguien le gusta una prenda, podrá aprovechar descuentos exclusivos de hasta un 40% la semana siguiente.

«Queremos invitar a todos a que se sumen», convocó a los vecinos del Alto Valle este domingo a las 16. La entrada es libre y gratuita. Solo hace falta llevar el mate y disponerse a disfrutar del encuentro y el talento local.