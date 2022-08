Pobladores de Cuyín Manzano reclaman hace más de 30 años la construcción de una pasarela para el río

Cuyín Manzano es un paraje ubicado en cercanías a Villa Traful, allí viven unas 20 familias y frente al río, unas cuatro más. Hace más de 30 años reclaman y esperan por la pasarela para poder cruzar el río, sin tener que hacerlo a pie o a caballo, como lo hacen actualmente, ya que es el único acceso con el que cuentan. El diputado Carlos Coggiola mencionó que desde Vialidad Provincial informaron que no cuentan con fondos para este año, por lo que la licitación y los pliegos se harán efectivos el próximo año.

Verónica, una de las vecinas del paraje, dialogó con AM Cumbre y comentó que antes contaban con una pasarela, pero que se la llevó un temporal de lluvia en la década del 90. Desde ese entonces, los pobladores del paraje deben cruzar el río a pie, a caballo o con camionetas 4×4.

Los pobladores aguardan para una respuesta hace muchos años, para así poder dejar de tener que pasar por el río que les implica mojarse con aguas heladas. Además, Verónica mencionó que producto del deshielo, el río suma mayor caudal por lo que es más peligroso cruzarlo, incluso sobre caballos. Quienes viven en el paraje tienen que cruzar el río para hacer las compras, concurrir a consultas médicas, trabajar o estudiar.

La vecina recordó que, hace unos años atrás, tuvieron que buscar a una vecina en helicóptero porque estaba embarazada y que no podía atravesar el río. Además, en el caso de su hijo, señaló que no cuenta con caballo, por lo que, los días que el río tiene mayor caudal o corriente, no puede atravesarlo. La ausencia de esta estructura fundamental para la gente del paraje, conlleva que sea una verdadera odisea poder cruzar el río Cuyín Manzano.

El paraje depende del municipio de Villa Traful, en ese sentido, Verónica señaló que, hace un tiempo desde el municipio, anunciaron que contaban con un presupuesto de 10 millones de pesos para la construcción de la pasarela, sin embargo, hasta el momento no se sabe qué paso con esa plata.

Que se sabe del proyecto para la pasarela del río Cuyín Manzano

El diputado por el Partido Demócrata Cristiano, Carlos Coggiola, en una entrevista con AVC Noticias mencionó que desde la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén le dijeron que para este año no cuentan con fondos para realizar la pasarela.

Coggiola señaló que, en ese sentido, tanto la licitación como los pliegos serán pospuestos para el próximo año.

Sin embargo, en julio del 2021, Osvaldo Llancafilo, quién en su momento era secretario del Interior y de Gobiernos Locales, había asegurado que el proyecto ejecutivo para la construcción de la pasarela se encontraba en la fase final. Es por eso que, según informó en su momento, una vez que el proyecto estuviera listo se iba a buscar el financiamiento.

Pobladores del paraje Cuyín Manzano reclaman por la pasarela. Foto: Archivos del Sur