Bruno Pogliano: “Recuperamos nuestra historia, identidad, para construir el futuro”

El Bolsón celebra su centenario con una mirada profunda en la búsqueda y recuperación de sus orígenes, su historia y el reencuentro de la comunidad, pero con la visión de avanzar unidos hacia el futuro. Su intendente, Bruno Pogliano, dijo que estos cien años encuentran a la localidad con “mucho entusiasmo, con mucha felicidad y emoción”.

Destacó el trabajo hecho durante varias semanas por las comisiones de la ciudad que se encargaron de “ir recuperando la historia de los viejos pobladores, que hicieron una recopilación y armaron un archivo fotográfico histórico”. Destacó que todo ese esfuerzo “ha generado un espíritu de unidad e identidad” en el festejo del centenario de la ciudad.



Explicó que como intendente, transitar la celebración de estos cien años “es una enorme emoción”. Mencionó que en esa revisión histórica de quiénes fueron los primeros pobladores descubrió que su abuelo, Isaac Chebeir, que había llegado del Líbano, fue el primer periodista y fotógrafo de El Bolsón.

Valoró que todo el proceso previo despertó en la población “el espíritu de pertenencia. También, la nostalgia. Pero recalcó que se piensa desde la unidad “para construir el futuro”.

Pogliano recordó que cuando nació hace 46 años había unos 5 mil habitantes en El Bolsón. Hoy, viven aproximadamente 50.000 personas. Por eso, valoró la intención de “resaltar nuestras raíces”, sin olvidar el contexto que vive la comarca andina y que la comunidad de El Bolsón sufrió y sufre por “los incendios que nos duelen”.

Recordó la catástrofe “que nos tocó pasar” el verano pasado por los incendios de la confluencia. Dijo que frente a esas adversidades “es cuando el pueblo se une, se pone solidario” y lo recalcó como “cosas muy positivas”.

El paso de pueblo a ciudad



Ese crecimiento exponencial pone a la comunidad y, sobre todo, a los que tienen las responsabilidades de conducir, frente a grandes desafíos. Pogliano llegó a finales de 2015 a la intendencia. La transformación de El Bolsón de pueblo a ciudad representó un enorme desafío.

Dijo que fue clave en ese proceso el apoyo y “la presencia del Gobierno provincial” con obras que ayudaron a esa proceso de cambio. Mencionó la obra de asfalto de la Ruta provincial 86 que comunica El Bolsón y Mallín Ahogado, la ampliación de las redes de gas, el plan director para ampliar el servicio de cloacas, entre otras.



Admitió que “ha sido difícil la transición, pero cuando asumimos en 2015 veníamos con un proyecto, con un plan para construir las bases de esa ciudad”. En ese plan era esencial trabajar en un ordenamiento territorial, planificarla como ciudad turística, incluyendo el invierno, y generar empleo. “Todo eso no ha sido fácil, pero siempre lo impulsamos convencidos de que ese beneficio era para toda la comunidad”.

Dijo que se logró avanzar en la ejecución de esos objetivos “con diálogo y búsqueda de consensos para tomar esas decisiones”, que tuvieron el apoyo “de la mayoría de la población”.

Apoyo a los cambios



Sostuvo que la prueba de ese respaldo está en la elección de 2019, cuando logró la reelección con el 70% de los votos, y en 2023, cuando volvió a ganar con el 75%. Indicó que hay un sector de la población que no está de acuerdo y tal vez es el que más ruido genera, pero los cambios que se propusieron desde el municipio tiene el apoyo de “la gran mayoría, que muchas veces, es una mayoría silenciosa”.

Dijo que cuando asumió la intendencia una de las prioridades era trabajar en un ordenamiento territorial y para lograrlo había que promover las mensuras de lotes. Contó que entonces firmó un convenio con el CFI que permitió hacer unas mil escrituras. También se hicieron redes cloacales. “Dignificamos sectores postergados”, aseguró.



Puntualizó que regularizaron el 70 por ciento de las ocupaciones que había en la localidad, con la entrega de los títulos correspondientes. Aseveró que hubo que comprar tierras privadas, mensurar y proveer servicios. Reconoció que “queda pendiente la toma de Loma del Medio” que es un territorio que pertenece a Nación. Dijo que se había avanzado con la regularización de esa zona, pero con el actual Gobierno nacional paralizó todo.

Observó que son unas 700 familias que necesitan agua y luz. Lamentó que se había hecho la licitación para la provisión del servicio de agua, se compraron los caños, se hicieron perforaciones, pero Nación desistió de continuar con la obra. Pogliano comentó que el caso está judicializado, porque el municipio le reclama a Nación la continuidad de la obra. Lamentó que en esa amplia zona no haya acceso al agua. Más en un momento delicado por el riesgo de incendios que hay.

Diversificar la economía



El intendente dijo que es necesario trabajar en la diversificación de la economía de El Bolsón. Y mencionó la necesidad de promover nuevas posibilidades de desarrollo, a partir por ejemplo, de un polo tecnológico, de energías renovables, que generan empleo y no tener una dependencia exclusiva del turismo.

Valoró que se pudo instalar la temporada de invierno, pero evaluó que es la tercera temporada estival que no es óptima. Los incendios influyen. Pogliano evaluó que si bien hay buenos números de ocupación este verano de 2026, rememoró que años atrás El Bolsón tenía ocupación plena por estos días.



Pogliano sostuvo que queda pendiente de “dar algún principio de solución de acceso a la tierra” a muchas familias. Manifestó que hay gestiones con el programa Suelo Urbano de la provincia para generar un centenar de lotes, porque el plan de 245 terrenos que habían trabajado con el plan Procrear de Nación no existe más. Dijo que espera que en el futuro, las próximas generaciones recuerden este primer centenario de El Bolsón como “una etapa que volvió a unir al pueblo, que recuperó ese orgullo de ser bolsonense».