Polémica en la jura a la bandera: «No hubo discriminación», dijo el intendente de Regina

Funcionarios del municipio de Villa Regina y del Consejo de Educación enfatizaron hoy -luego de la publicación de RIO NEGRO- que «no hubo discriminación» hacia los alumnos de la Escuela de Educación Especial N° 5 de esta ciudad, en el acto de promesa a la bandera que se realizó ayer en el polideportivo municipal.

Todo se desencadenó luego del acto, cuando desde la comunidad educativa de la Escuela Especial N° 5, manifestaron su malestar por la «invisibilización» de los alumnos que participaron, al no recibir los certificados que, por primera vez, entregó el municipio. Los directivos de las otras tres escuelas tuvieron los propios, pero los de la «5» no.

El propio intendente Marcelo Orazi explicó que en el acto «no hubo discriminación» porque los chicos realizaron su promesa y estuvieron ubicados en la primera fila de alumnos. «Hubo un error en la comunicación, porque el municipio envió la invitación a la Coordinación que las giró a las supervisiones y de allí a las escuelas».

Desde el municipio, explicaron que a través de la supervisión se confirmó la asistencia al acto la Escuela Especial N ° 5, pero no se detalló el listado de alumnos; por lo que no se imprimeron los certificados.

Tanto desde la comuna como desde la cartera educativa, coincidieron en que el inconveniente de desencadenó por un error de comunicación en el listado de alumnos de ese establecimiento; pero aseguraron que los chicos tuvieron su lugar junto al resto de los alumnos de otras tres escuelas de la ciudad.

En este sentido funcionarios de Educación coincidieron que «hubo un mal entendido, una falta de comunicación, porque la escuela confirma la asistencia al acto, pero desde Protocolo del municipio no consultaron si iban a prometer, y la escuela no envió el listado. Es una falta de comunicación y no de mala intención».

Los chicos estuvieron, se les hizo lugar, tuvieron sus sillas, no recibieron los diplomas, porque esa comunicación no estuvo» Fuentes de Educación de Regina

«No leemos mala intención en dejar alguna institución afuera por parte del municipio. Por esta razón se hicieron los certificados porque no se envió el listado, y Protocolo entendió que iban a participar con la bandera de ceremonia», agregaron finalmente.