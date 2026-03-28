Polo, vendimia y atardecer en Neuquén: el color de la previa antes del gran cierre de Copa Los Hermanos en La Sarita

El trote de los caballos sobre el césped de La Sarita marcó el pulso de una tarde que fue mucho más que un torneo de polo. En la segunda jornada de la Copa Los Hermanos – Edición Vendimia, el deporte funcionó como la excusa perfecta para un encuentro social que ya es marca registrada en la región.

Con el sol de Neuquén como testigo, el predio se llenó de familias, productores y fanáticos que dividieron su atención entre los tacos y las copas.

Fotos: Florencia Salto.

Diario RÍO NEGRO transmitió en vivo desde su stand, capturando las historias de quienes hacen del polo un estilo de vida en Neuquén. Este sábado volvemos a prender las cámaras para acercarte nuevas historias y todo sobre la Copa Los Hermanos a partir de las 14.

Fotos: Florencia Salto

Lo que dejó el césped: así fueron los resultados este viernes, el sábado definen ganador de Copa Los Hermanos

Aunque el clima fue distendido, la competencia no dio tregua. Los marcadores reflejaron la paridad de un torneo que se define por detalles:

Merlot se llevó un triunfo vibrante ante Cabernet por 8 a 7, mientras que Torrontés hizo lo propio frente a Syrah por un ajustado 6 a 5.

Por su parte, Sauvignon Blanc y Pinot demostraron que llegan afilados al sábado tras vencer con claridad en sus respectivos cruces.

Fotos: Florencia Salto

Sabores que juegan en la cancha

La «Experiencia Vendimia» fue la gran protagonista fuera del campo. Mientras en el césped equipos con nombres de cepas como Merlot, Pinot o Syrah se disputaban cada bocha, en las gradas el público maridaba la tensión de los partidos con degustaciones dirigidas.

El maridaje ideal: Por $50.000, la propuesta sensorial permitió probar cuatro varietales distintos mientras los caballos pasaban a pocos metros.

Por $50.000, la propuesta sensorial permitió probar cuatro varietales distintos mientras los caballos pasaban a pocos metros. Ambiente familiar: Con entradas para menores desde los $20.000, el evento se consolidó como un plan de tarde completa, lejos del ruido de la ciudad pero a pocos minutos del centro.

Las entradas aún se puede adquirir tanto en la boletería física, ubicada en el ingreso La Sarita Polo Club, como através de la venta online.

Fotos: Florencia Salto

Más allá de los mimbres y las bochas, el predio ofrece una experiencia 360°. La organización desplegó un abanico de actividades que invitan a quedarse todo el día:

Gastronomía y Sabores: un patio gastronómico con opciones locales, cocina en vivo y la exclusiva Experiencia Vendimia ($50.000 con 4 degustaciones) para los paladares más exigentes.

un con opciones locales, y la exclusiva ($50.000 con 4 degustaciones) para los paladares más exigentes. Paseo de Compras: el Shop La Sarita y un sector de emprendedores locales ofrecen desde indumentaria hasta diseño regional.

el y un sector de locales ofrecen desde indumentaria hasta diseño regional. Diversión Garantizada: para los más chicos, el Rincón Kids y las actividades con caballos aseguran entretenimiento familiar, mientras que la Ruleta de Premios suma sorpresas durante toda la jornada.

Fotos: Florencia Salto.

Todo listo para el sábado en La Sarita

El cierre de este sábado promete ser el punto más alto del evento. Los partidos finales están programados entre las 12 y las 17, ofreciendo la última oportunidad de vivir esta fusión de deporte y cultura vitivinícola.

Foto: Florencia Salto.

Además, el cierre de la jornada estará a cargo de Julián Valenzuela y Las Alemán que le pondrán la mejor música al tradicional afterpolo.

Para quienes no puedan acercarse a La Sarita, la cita es en el canal de YouTube de Diario RÍO NEGRO, donde el streaming oficial seguirá contando el minuto a minuto de lo que suceda en La Sarita.