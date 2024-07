Por la crisis económica 7 de cada 10 hogares recortan en internet y TV paga, el impacto

La Cámara Argentina de Internet – Cabase – presentó los resultados de la última edición del Cabase Internet Index, un estudio que da cuenta del estado de la conectividad y la infraestructura de internet en el país. Del informe surgen datos bien interesantes. Por ejemplo: que el 67,5% de los hogares argentinos tomaron alguna medida paliativa para reducir el costo de su servicio de internet fijo frente a la complejidad del contexto económico de los últimos meses. También que el 65,3% de los hogares lo hicieron buscando reducir el costo de su servicio de TV paga.

“Uno podría pensar que, en principio el modo en que se informa la población ya no pasa por la TV o los medios tradicionales, sino más bien por internet o las redes sociales”, analiza Pablo Schleifer, profesor e investigador de la Universidad Nacional del Comahue.

“De todas maneras”, continúa, “tener menos acceso implica inmediatamente disminuir la diversidad informativa. Y también es cierto que, si bien estamos cambiando nuestra manera de informarnos, el contenido periodístico más elaborado se sigue dando a través de los medios tradicionales, con periodistas que, a pesar de los apuros de la práctica, siguen apostando a contenidos con mayor profundidad”.

En términos informativos y prácticas culturales a Schleifer le parece más preocupante el acceso o no a internet, ya que es una ventana no solo a redes sociales, sino también a la educación. “Dejar de tener servicio de internet o cercar su acceso, aumenta la brecha digital, porque quienes están llevando estas medidas presupuestarias no son las clases dominantes de la sociedad. Con la brecha digital, también se amplia la informativa y cultural”.

El estudio analiza también las distintas medidas paliativas tomadas por los usuarios para contrarrestar el impacto de la crisis económica en los servicios de conectividad y contenidos contratados en el hogar. Entre los resultados se destaca: la incidencia de los pedidos de baja definitiva de los servicios se han mantenido en valores muy bajos, del orden del 1,2% en el caso de la telefonía fija, del 1,9% en internet fijo y del 3% en telefonía móvil y TV paga.

En el extremo opuesto, la opción de la baja ha sido más significativa en los servicios de streaming, llegando a contabilizar un 10% de los usuarios que indicó haber solicitado la baja de su suscripción.

De los datos desgranados, surge que entre las medidas paliativas tomadas sobre el servicio de internet fijo, el 44% de los usuarios solicitaron la baja pero obtuvieron un descuento, mientras que el 10,1% cambió a un proveedor con mejor precio y el restante 45,9% no resuelve aún que medida tomar.

En el caso de los servicios de streaming, que por su formato comercial no permite margen de negociación de precios, es el servicio con menor incidencia de las medidas paliativas (41,9%).

En el caso de la telefonía móvil, el 52,2% de los usuarios solicitaron la baja, pero obtuvieron un descuento y el 17,8% se cambió de compañía por un mejor costo.

Una situación similar se dio con la telefonía fija, donde el 49% de los usuarios que tomaron una medida paliativa solicitaron la baja y en contraprestación obtuvieron un descuento especial. Por su parte, el 47,5% de los usuarios de TV paga solicitaron la baja y obtuvieron un descuento y un 8,4% cambiaron de proveedor para obtener un mejor costo.

“Si la gente está reduciendo su conectividad a través del móvil, que es el medio tecnológico más utilizado y más empleado en las practicas comunicaciones, que además es una herramienta de trabajo, tenemos un indicador empírico que mostraría la profundidad de la crisis”, analiza el investigador. Y cierra: “Hoy en día si estamos reduciendo el grado de conectividad, estamos muy lejos de la hipótesis de la libertad con la que supuestamente venía este gobierno. En cambio, se está generando todo lo contrario”.

Internet, TV paga: el impacto en el bolsillo:

Como objetivo al 2025, la ONU definió que los costos de servicios de banda ancha deben representar menos del 2% del ingreso bruto mensual per cápita. Pero Argentina está lejos de este objetivo.

Por mes $20.035 es el costo promedio del servicio de internet fijo que los hogares abonan a lo largo del país.