Por qué el pez exótico que llegó del Atlántico puso en alerta a Neuquén al aparecer en el río Limay

La aparición del salmón Chinook en el río Limay, una especie exótica que llegó desde el Atlántico, encendió las alarmas en Neuquén. Aunque su presencia resulta atractiva para la pesca deportiva, esta especie representa un riesgo real para la fauna autóctona y el equilibrio ecológico de los ríos de la provincia. ¿Por qué?

El salmón Chinook (Oncorhynchus tshawytscha) es un pez anádromo, que nace en agua dulce, migra al mar para crecer y luego vuelve a los ríos para desovar. Sin embargo, a diferencia de otras especies introducidas por el hombre, este salmón llegó de forma natural al remontar el río Limay desde el océano Atlántico, alcanzando zonas como Arroyito.

El Director Provincial de Fauna, Nicolás Lagos, advirtió que el salmón Chinook es una especie territorial y agresiva que puede competir con la fauna local, poniendo en peligro la biodiversidad. Su comportamiento y tamaño le permiten desplazar y afectar a especies nativas más pequeñas o menos agresivas.

No solo competencia: el salmón Chinook podría traer enfermedades desconocidas para el río Limay

Además del impacto directo sobre otras especies, la llegada del salmón exótico trae riesgos asociados: puede transportar enfermedades y esporas marinas desconocidas para el ecosistema local, que podrían afectar la salud de la fauna autóctona. La provincia está implementando medidas de control para evitar la propagación de estas amenazas.

Este fenómeno se suma a otros problemas que enfrenta la pesca y el ambiente acuático neuquino, como la proliferación del alga didymo (conocida como «moco de roca») y la expansión del sauce exótico, dos especies invasoras que alteran gravemente los hábitats naturales.

El crecimiento exponencial de la pesca deportiva en Neuquén —segunda actividad turística en importancia luego del esquí— hace aún más urgente la necesidad de preservar los recursos naturales y controlar la entrada y dispersión de especies exóticas que puedan poner en riesgo el ecosistema.