Cómo es el pez exótico que llegó del Atlántico y puso en alerta a Neuquén al aparecer en el río Limay. Foto: Juan Thomes

La aparición de un pez exótico en el río Limay puso en alerta a Neuquén. Se trata de una especie que atrae a los pescadores de todo el mundo por su tamaño y fuerza, sin embargo las autoridades y especialistas advirtieron sobre su potencial impacto negativo en las especies autóctonas y el delicado ecosistema de la Patagonia.

La especie que está bajo la lupa es el famoso salmón Chinook -Oncorhynchus tshawytscha-, también conocido como salmón real. Es un especie anádroma, es decir que nacie en agua dulce, pero tiene la particularidad de que puede migrar al mar para madurar y luego regresar a los ríos para desovar.

Según la información brindada por una nota publicada en Diario RÍO NEGRO, a diferencia de otras especies introducidas en la provincia, el salmón Chinook no fue sembrado por el hombre en los ríos neuquinos, sino que ha remontado el río Limay desde el Atlántico, llegando hasta la zona de Arroyito.

Cómo es el salmón Chinook

El salmón Chinook es el pez más grande y pesado del mundo. Un ejemplar puede alcanzar hasta 1,5 metros de longitud y un peso de 60 kilos, aunque en la Patagonia suelen promediar entre 7 y 15 kilos.

Posee un cuerpo robusto y alargado, con una cabeza cónica. La coloración del salmón varía según su etapa de vida y hábitat.

En el mar suele tener un dorso azul verdoso oscuro y el vientre plateado, pero cuando remontan a los ríos su coloración se vuelve más oscura y rojiza. Además los machos desarrollan una mandíbula inferior pronunciada y dientes grandes.

El salmón Chinook es considerado una especie exótica e invasora. Su gran tamaño, voracidad y territorialidad lo convierten en un potencial competidor y depredador de las especies nativas de la región.