¿Qué tamaño y peso puede alcanzar el pez exótico que llegó al río Limay desde el Atlántico?: el gigante que alertó a Neuquén

En el río Limay, uno de los grandes ríos patagónicos, habita un pez exótico que puso en alerta a Neuquén. Se trata del famoso salmón Chinook, una especie que atrae a los pescadores por su tamaño y fuerza, pero que con su invasión está teniendo un impacto negativo en las especies autóctonas.

El salmón Chinook -Oncorhynchus tshawytscha-, también conocido como salmón real, es un especie anádroma, es decir que nace en agua dulce, pero tiene la particularidad de que puede migrar al mar para madurar y luego regresar a los ríos para desovar.

Su comportamiento migratorio es el que ha permitido su llegada y establecimiento en el río Limay desde el Atlántico, convirtiéndose en un gran atractivo de la pesca deportiva.

El pez exótico y gigante que alertó a Neuquén

Como se mencionó anteriormente, este pez es conocido por su gran tamaño y peso. Si bien en su hábitat nativo puede llegar a medir hasta 1,5 metros de longitud y pesar alrededor de 60 kilos, los ejemplares que están en el río Limay suelen tener un promedio de entre 7 y 15 kilos.

Sin embargo en 2024 un grupo de amigos del Alto Valle de Neuquén y Río Negro superó la marca tras capturar un salmón Chinook de 33 kilos en otro sitio de la Patagonia, precisamente en el río Chaltén.

Esta increíble pesca fue compartida en una nota del Diario RÍO NEGRO donde uno de los protagonistas contó que «la pelea es brutal» ya que estos salmones «tienen mucha fuerza» y por lo tanto «las corridas son interminables».

Cabe destacar que la temporada de pesca del salmón Chinook en la Patagonia se extiende de noviembre a mayo, aunque los mejores meses suelen ser diciembre y enero. Durante estos meses, los peces están en su período de alimentación y se acercan a la costa para desovar.