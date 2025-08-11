Un pez exótico en el río Limay: la explicación de cómo llegó desde el Atlántico a Neuquén

Un debate se ha desatado en Neuquén a raíz de la aparición de un pez exótico en el río Limay. Se trata del salmón Chinook, un pez de gran tamaño y muy valorado por los pescadores, pero que genera preocupación por el impacto negativo que podría tener en las especies autóctonas. El debate que se desató es sobre su origen, ya que es una especie nativa del Pacífico por ello a continuación, te explicamos cómo llegó al Limay desde el océano Atlántico.

Cómo llegó el pez exótico al río Limay desde el Atlántico

El salmón Chinook efectivamente es originario del océano Pacífico, sin embargo al río Limay llegaron desde el Atlántico debido a un fenómeno llamado «dispersión» o «straying«. Esta es una especie anádroma que nacen en agua dulce, migran al mar para crecer y luego regresan a los ríos para desovar, pero a veces pueden desviarse de sus rutas natales y terminar en otros cursos de agua.

En este caso, el salmón Chinook ha remontado al río Limay desde el Atlántico, alcanzado la zona de Arroyito.

Algunos expertos han señalado que la Corriente de las Malvinas podría haber sido clave en el viaje de estos salmones. Esta corriente transporta agua fría desde el Atlántico Sur hacia el norte, lo que habría facilitado el desplazamiento de los peces hacia el río Limay.

Sin embargo, también hay otros especialistas que afirman que el origen principal de esta invasión se remonta a las granjas de salmón en el sur de Chile.

En 2024 se informó que hubo una fuga de varios ejemplares los cuales se adaptaron para sobrevivir en el ambiente marino del océano Atlántico. Siendo una especie anádroma, el salmón Chinook completa su ciclo de vida volviendo a los ríos de agua dulce y en su búsqueda de un lugar para reproducirse, los salmones que se establecieron en el Atlántico encontraron su camino en los ríos de la cuenca del río Negro, que desemboca en el mar argentino. De esta manera, remontaron el río Negro, y luego el río Limay, llegando hasta zonas de la provincia de Neuquén.

Este comportamiento migratorio es el que ha permitido su llegada y establecimiento en las cuencas patagónicas del lado argentino.