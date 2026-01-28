¿Por qué olvidamos nombres y fechas? Lo que la psicología revela sobre la memoria y el estrés

Cómo el estrés, el sueño y la atención influyen en nuestros olvidos.

La gran mayoría de las personas siempre olvida algo y los motivos son variados. Nombres y fechas son clásicos, pero, cuando se repite de forma frecuente, suele generar preocupación. En tal sentido, la psicología se ha ocupado de estudiar por qué la memoria humana a veces juega estas “malas pasadas” y qué pueden indicar sobre el estado mental o emocional de los individuos.

Qué significa olvidar nombres y fechas, según la psicología

La memoria no es un archivo perfecto. En realidad, funciona de forma selectiva y guarda lo que considera importante en el momento y desecha el resto. Por eso, un olvido puntual no suele ser motivo de alarma. Uno de los factores más comunes que explican estos lapsos es la sobrecarga de información.

Hoy en día, la sociedad vive en un entorno con demasiados estímulos, lo que dificulta que el cerebro procese y fije los recuerdos con claridad.

El estrés es otro protagonista. Cuando la persona está bajo presión, el cortisol —la hormona del estrés— interfiere en el hipocampo, el área del cerebro encargada de la memoria. Eso explica por qué en épocas de mucho trabajo o exámenes las personas suelen olvidar más cosas.

La falta de sueño también afecta. Dormir es clave para consolidar recuerdos, y si no se descansa lo suficiente, el cerebro no tiene tiempo de organizar la información adquirida durante el día.

Por eso, desde la psicología se estudia también el papel de las emociones. A veces se olvidan nombres o fechas porque no se les da importancia o porque la preferencia es no recordarlos. Lo propio es conocido como olvido motivado.

Por otro lado, el multitasking o hacer muchas cosas a la vez reduce la capacidad de atención. Es por eso que, si no se presta verdadera atención cuando se escucha un nombre o una fecha, el cerebro nunca lo registra de manera profunda.

Olvidos cotidianos: consejos para ejercitar la memoria

Para mejorar la memoria, los psicólogos recomiendan técnicas simples que ayudan a fijar la información y a reducir el impacto del estrés en el rendimiento cognitivo. A continuación, consejos para recordar y mejorar la memoria:

Dormir bien

Asegurarse de descansar entre 7 y 8 horas diarias para que el cerebro consolide los recuerdos.

Reducir el estrés

Practicar respiración profunda, meditación o pausas activas durante el día.

Repetir la información

Decir en voz alta el nombre o escribir la fecha para fijarla en la memoria.

Evitar el multitasking

Prestar atención plena a la información que se recibe en el momento.

Asociar datos con imágenes

Relacionar el nombre o la fecha con algo significativo para que sea más fácil recordarlo.

En definitiva, olvidar nombres y fechas no siempre es grave, pero sí, la psicología invita a observar el contexto y trabajar sobre el nivel de estrés, la calidad de sueño y los hábitos de atención. Con algunos cambios en el estilo de vida, la memoria puede mejorar notablemente.

