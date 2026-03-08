Neuquén transforma el acceso norte: así será el nuevo puente en «Y» y el estacionamiento subterráneo

Neuquén Capital pone primera en la remodelación de su entrada principal. El proyecto del Acceso Norte promete cambiar definitivamente la experiencia de entrar y salir de la ciudad mediante una combinación de ingeniería vial y desarrollo privado.

La obra estrella es un viaducto elevado sobre la Avenida Raúl Alfonsín que eliminará los semáforos y las esperas actuales.

El puente en «Y» en el Acceso Norte de Neuquén : ¿Cómo funcionará?

El nuevo viaducto permitirá que quienes ingresan desde la zona de bardas (Centenario/Ruta 7) no tengan que detenerse. La estructura se bifurcará para ofrecer dos opciones de ingreso directo:

Hacia la derecha: Conexión directa con calle Jujuy. Hacia el centro: Bajada por la Diagonal 9 de Julio.

¿Qué pasa abajo? La calle Salta cambiará su dinámica y se convertirá en una vía exclusiva de salida hacia el norte, eliminando los peligrosos cruces a nivel. «Es la solución estructural que la ciudad necesita», afirmó Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura.

Gentileza municipalidad de Neuquén.

Estacionamiento y polo gastronómico

A metros del puente, la inversión privada toma protagonismo. Se construye un estacionamiento subterráneo de dos plantas (con capacidad para 800 autos) que ya tiene la excavación terminada.

Arriba: Se inaugurará un polo con 20 locales gastronómicos .

Se inaugurará un polo con . Integración: El sector se unirá a los espacios verdes de la Plaza de la Mujer y el Parque de la Confluencia.

La obra pública del puente demanda 17 mil millones de pesos de las arcas municipales, mientras que las cocheras son de financiamiento privado mediante concesión. El plazo estimado para ver el proyecto terminado es de un año.

Operativo Tránsito: ¿Cómo circular mientras dure la obra?

La mayor preocupación de los 50 mil usuarios diarios es el caos vehicular. El municipio confirmó que no habrá cierres totales. El plan de contingencia incluye: