Primavera: cómo protegernos de los mosquitos y elegir el repelente adecuado

El uso de repelente ayuda a prevenir las picaduras de mosquitos.

Con la llegada de la primavera, las temperaturas comienzan a subir y aumenta la actividad de los mosquitos. Por eso, es un buen momento para incorporar medidas de prevención y reforzar los cuidados al aire libre, especialmente para evitar picaduras y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por estos insectos, como el dengue.

¿Cómo podemos protegernos?

Una de las principales medidas es utilizar repelentes de insectos de manera adecuada. A la hora de elegir uno, es importante revisar su composición, concentración y duración de protección, ya que estos factores influyen en el tiempo durante el cual resulta efectivo.

Desde la farmacia, los profesionales pueden asesorarnos sobre qué producto elegir según la edad, las necesidades de cada persona y el contexto de uso.

Algunos consejos para tener en cuenta:

Aplicá el repelente correctamente: seguí siempre las indicaciones del envase y respetá la frecuencia de reaplicación. No utilices más cantidad de la recomendada.

seguí siempre las indicaciones del envase y respetá la frecuencia de reaplicación. No utilices más cantidad de la recomendada. Cuidá a los más chicos: en bebés y niños, elegí productos aptos para su edad y seguí las indicaciones específicas. No apliques repelente en las manos de los niños ni cerca de los ojos y la boca. En bebés pequeños, consultá las recomendaciones sanitarias y al farmacéutico antes de utilizarlo.

en bebés y niños, elegí productos aptos para su edad y seguí las indicaciones específicas. No apliques repelente en las manos de los niños ni cerca de los ojos y la boca. En bebés pequeños, consultá las recomendaciones sanitarias y al farmacéutico antes de utilizarlo. Combiná protección: usá ropa que cubra brazos y piernas cuando sea posible, colocá mosquiteros en puertas y ventanas y utilizá telas mosquiteras para cunas y cochecitos.

usá ropa que cubra brazos y piernas cuando sea posible, colocá mosquiteros en puertas y ventanas y utilizá telas mosquiteras para cunas y cochecitos. Eliminá los criaderos: revisá patios, balcones y jardines. Desechá recipientes en desuso y vaciá, limpiá o tapá los objetos que puedan acumular agua.

revisá patios, balcones y jardines. Desechá recipientes en desuso y vaciá, limpiá o tapá los objetos que puedan acumular agua. Prestá atención a los espacios exteriores: reforzá las medidas de prevención al realizar actividades al aire libre, especialmente en zonas con presencia de mosquitos.

¿Repelente o protector solar?

Si necesitás utilizar ambos productos, aplicá primero el protector solar y luego el repelente, respetando las instrucciones de cada envase. Evitá los productos que combinan protector solar y repelente, ya que pueden requerir frecuencias de reaplicación diferentes.

La prevención comienza con pequeños hábitos cotidianos. Con información confiable, el uso responsable de los repele