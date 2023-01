Primera evacuada de Malvinas: el «misterio» del avión sanitario y qué se sabe de la mujer de Neuquén

Una mujer de Neuquén se convirtió en protagonista de un hecho histórico para nuestro país: fue la primera argentina evacuada desde las Islas Malvinas desde la guerra de 1982. El procedimiento tuvo su nivel de complejidad por las tensiones entre Inglaterra, el país ocupante del territorio argentino, y tuvo que intervenir Cancillería argentina para hacer los trámites. Finalmente, la neuquina llegó a Tierra del Fuego.

El administrador del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), Néstor Martín, confirmó a RÍO NEGRO que la mujer es afiliada de la obra social y que por esto intervinieron en el procedimiento. Indicó que la información llegó a través de la ministra de Salud, Andrea Peve, quien a la vez, el martes, había recibido una llamada de Cancillería explicando la situación.

Si bien el ISSN tiene un convenio de reciprocidad con todas las provincias del país, indicó el funcionario, en este caso, como se trataba de las Islas Malvinas, tuvo que intervenir Cancillería.

La mujer estaba viajando en un crucero, por vacaciones. El domingo la embarcación estuvo en Ushuaia y partió hacia las Islas.

El martes, la neuquina quedó internada en Puerto Argentino, mientras la embarcación siguió viaje. Martín aclaró que no pueden brindar la identidad ni el cuadro médico de la paciente por resguardo a su intimidad, pero dio algunos detalles de su condición.

Luego de confirmar que la mujer permaneció un tiempo internada en Malvinas, el responsable del ISSN detalló que actualmente está alojada en una clínica privada de Ushuaia.

La mujer fue trasladada en un vuelo sanitario hasta Ushuaia. (Facebook JCA Noticias)

Tiene un «cuadro médico presente», señaló, pero le informaron que está estable. Por el momento no está previsto que sea trasladada. Una vez que se le de el alta, la mujer podrá continuar su viaje o regresar, según lo que considere conveniente.

Al ser consultado, Martín respondió que desde el ISSN no hubo contacto con la familia de la paciente, sino que todos los trámites se hicieron a través de cancillería y de la obra social estatal de Tierra del Fuego. Puntualizó que es un procedimiento habitual cuando una persona afiliada necesita atención en otra provincia y que la única excepción fue la intervención de Cancillería por las condiciones particulares del hecho.

Si bien trascendió que la mujer tiene 75 años, sufría problemas respiratorios y estaba acompañada por su hija, estos datos no fueron confirmados por el responsable del ISSN.

El «misterio» del avión y los dos vuelos sanitarios

Antes de conocerse la situación de la neuquina, ya había trascendido la partida de un avión hacia las Islas Malvinas, aunque nadie sabía el motivo.

El medio especializado «Aviación Online» había dado cuenta de esto el martes, cuando publicó que el lunes había partido un vuelo privado desde Aeroparque hasta el aeropuerto de Mount Pleasant, en las Islas.

El viaje había originado suspicacias porque no podía ser rastreado por Flightradar24, una plataforma de seguimiento de vuelos.

Además, como no se conocía la patente del avión, se dijo que no había podido ser identificado, lo que desde el sitio consideraron un error conceptual. «Que un avión no presente datos en una plataforma de seguimiento no implica que no tenga plan de vuelo aprobado en origen y destino, que no sea visible en el radar y que tenga alguna intención de no cumplir con los protocolos de identificación necesarios para un vuelo de esas características», aclararon.

Luego, agregaron que según otra plataforma de seguimiento, el avión era el LV-CCO, un Learjet 60 de Baires Fly, una empresa que realiza vuelos privados. Desde el sitio sumaron que, según sus fuentes, habría realizado un vuelo sanitario y esto era compatible con el tiempo que permaneció en Mount Pleasant, alrededor de una hora, antes de regresar a la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez que llegó de Malvinas, la neuquina fue llevada a una clínica de Ushuaia. (JCA Noticias).-

Cuando este jueves se conoció la evacuación de la neuquina y el gobierno de Tierra del fuego informó que se contrató un vuelo sanitario privado, todo empezó a tener sentido. Finalmente, todo se aclaró con el comunicado de Cancillería.

«Durante esta semana se han producido dos evacuaciones por razones humanitarias desde las islas Malvinas hacia territorio continental argentino», informaron desde el Gobierno nacional.

En el mismo comunicado, detallaron que la paciente había sido internada de urgencia y que necesitaba atención de complejidad, por lo que su familia había pedido el traslado. «La embajada argentina en Londres y la embajada del Reino Unido en nuestro país facilitaron la coordinación para la realización de este operativo humanitario», agregaron.

Sin embargo, el vuelo que había generado dudas no fue el de la neuquina, sino que se trató de otro procedimiento.

Desde Cancillería difundieron que el lunes, las autoridades argentinas autorizaron la evacuación sanitaria de un ciudadano estadounidense desde las Islas Malvinas hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires: «en este caso se aplicó el procedimiento habitual de autorización de vuelo por parte de una empresa privada».

