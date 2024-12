Mapuches de Villa La Angostura piden acordar por el camping en Correntoso, sino habilitarán el pernocte

Actualmente la comunidad Mapuche Paisil Antriao explota el camping en la playa de Lago Correntoso en Villa la Angostura. Señalaron que no de firmarse un acuerdo con el gobierno municipal, habilitarán el pernocte desde Año Nuevo.

«Tenemos la intención de respetar esto de no permitir acampar hasta que se firme el acuerdo con el gobierno municipal, pero vemos que no tenemos ninguna novedad de parte del gobierno. Pasan los días y no hay avances, y tampoco se ha acercado el intendente Javier Murer a hablar con nosotros, ni el secretario de Gobierno”, expresaron desde la administración del camping.

Según indicó el medio Diario Andino, la comunidad sostuvo que ya rechazaron a varios turistas que llegaron con la intención de acampar. “Después del 1° de enero, si esto no se resuelve, nosotros vamos a permitir el pernocte porque vemos que están pateando el tema para adelante”, aseguraron.

insistieron en que el municipio «primero establece una fecha para lograr un acuerdo y luego no avanza».

Camping en Villa La Angostura: qué dijeron sobre las carpas

También en su mensaje se refirieron a la presencia de carpas en el predio. «La mayoría es de gente que está colaborando con el camping (bajo la forma de pasantías) y otra de gente que vino a trabajar a la Villa por el verano y no encuentra lugar donde vivir”, expuso.

El medio cordillerano describió que estos días hubo gente pernoctando en carpa sobre la playa y otros en motorhomes.