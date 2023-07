«Que arda Troya»: la frase de la mamá de Agustina Fernández a una semana de la marcha en Cipolletti

Este lunes, Silvana Capello, madre de Agustina Fernández difundió un mensaje en redes sociales, a casi una semana de la marcha realizada en Cipolletti para exigir justicia y cadena perpetua para Pablo Parra, único acusado en la causa de femicidio.

En su perfil de Facebook, Silvana Capello compartió una imagen de Agustina Fernández y escribió una serie de hashtags junto con una frase.

«No es casualidad, mi ángel no voy a rendirme. Que arda Troya«, difundió Capello. Entre las etiquetas que utilizó pidió Justicia por Agustina, y aseguró: «No me callo nada«.

A un año del femicidio de Agustina: Cipolletti marchó para pedir justicia

La manifestación se realizó el miércoles de la semana pasada en el centro de Cipolletti. La familia de Agustina viajó desde La Pampa junto a allegados de la joven para estar presentes en el pedido de justicia. Una vez comenzada la jornada de lucha, desde el municipio de Cipolletti descubrieron una placa en conmemoración de Agustina Fernández. El recuerdo quedó ubicado en la plaza San Martín de la ciudad junto con una frase y la fecha conmemorativa, a un año de su violento fallecimiento.

Además, se llevó a cabo la plantación de un árbol en el lugar para conmemorar, en esta actividad estuvieron presentes autoridades de la Facultad de Medicina de Cipolletti, donde asistía Agustina, y la presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad, Silvana Larralde.

Desde la institución educativa brindaron unas palabras y confirmaron que se construirá una residencia estudiantil para estudiantes de Medicina, Ciencias de la Educación y Psicología.