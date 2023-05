Qué es el phubbing y por qué es importante tenerlo en cuenta para cuidar el vínculo de pareja

De una manera u otra, todos tuvimos (y tenemos) que aprender a interactuar con las tecnologías de la comunicación. Mientras los adultos mayores debieron adaptar sus formas a lo nuevo, los más chicos parecen incorporar fácilmente los procedimientos intuitivos de las pantallas.

Pero más allá de las facilidades indiscutidas que ofrece, el celular en particular nos desafía continuamente a encontrar el equilibrio de uso responsable. De hecho, puede convertirse, progresivamente, en un problema silencioso de la relación de pareja debido al phubbing. La palabra proviene del acrónimo en inglés de “phone” (teléfono) y “snubbing” (despreciar) y en español se traduce como ningufoneo.

Según la definición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se trata de “ignorar a una persona por prestar atención al teléfono celular”, desatendiendo el cara a cara con el otro. Un artículo de la revista Intersecciones Psi de la Facultad de Psicología de la UBA, asegura que esta conducta está asociada a la depresión, la baja autoestima, la ansiedad, la poca amabilidad y el deterioro en las relaciones románticas.

Sobre este último punto, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Gazisomanpaşa, en Turquía, se centró en registrar cómo se sentían 208 personas respecto al phubbing y la satisfacción con la vida, la satisfacción con la relación de pareja y la calidad de la relación.

De acuerdo al paper publicado en la revista Psychological Reports: “la satisfacción con la relación y la calidad percibida de la relación romántica disminuyen en las personas que están expuestas a comportamientos de phubbing de pareja”, a la vez que “la disminución de la satisfacción con la relación y la calidad de la relación romántica perjudican la satisfacción con la vida”.

De hecho, como observa el artículo de Psicología de la UBA, la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana en diversos ámbitos y su uso “no sólo modifica al mundo en el que vivimos, sino que también modifica nuestra forma de percibir y actuar en él; nuestra forma de ser”.

Por supuesto, el estudio publicado en diciembre del 2022 no es generalizable ni tampoco suficiente para establecer una relación causal entre la calidad de los vínculos de pareja y el uso del celular. Para poder sacar conclusiones realmente determinantes se necesitan estudios más amplios y representativos de la población general.

Sin embargo, la evidencia científica y la experiencia personal lo confirman: prestar más atención a lo que nos pasa alrededor y a quiénes tenemos al lado nos da más satisfacciones en la vida que estar pendientes del celular.

Para tomar cartas en el asunto, el autor del libro The Psychology of Phubbing, Yeslam Al-Saggaf, detalló en The Conversation una serie de pasos y consejos para afrontar el problema:

1- Si alguien cercano adopta esta conducta, comenzar hablándole con calma. “Tan simple como decir ‘Oye, ¿puedo llamar tu atención?’”.

2- Si sigue pasando, sí amerita una conversación más profunda y detenida. Allí el autor recomienda explicarle cómo te afecta y por qué es necesario que detenga el phubbing. Otra alternativa es definir reglas sobre el uso del teléfono cuando están juntos.

3- Si considerás que el que tiene esta conducta sos vos, Al-Saggaf aconseja que pienses detenidamente sobre cómo estás usando el celular con otras personas, tomar una pausa y comprometerte a evitarlo en el futuro.

4- En caso de estar acompañado y necesitar inevitablemente usar el celular, “hazlo con la mayor consideración posible. Podrías decir ‘perdón, tengo que revisar esto rápidamente/enviar este mensaje de texto’ o ‘Esto es urgente’”. Además, tratar de ser breve.

5- Si crees que el phubbing está fuera de control y es posible que exista una dependencia problemática, llevarle la inquietud a un profesional de la salud mental.

Otras sugerencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se pueden tomar a nivel personal y en comunidad para disminuir esta conducta perniciosa son:

–Desactivar las notificaciones innecesarias del celular.

–Silenciar los dispositivos al estar acompañados.

-Usar aplicaciones que midan el tiempo que pasamos frente a la pantalla.

-No usar el celular como alarma.

–Guardar el celular para evitar la tentación de mirarlo todo el tiempo.

–Disfrutar de las personas en las comidas o tomando un café.

–Reducir el uso de auriculares y del celular en espacios y transportes públicos.

–Tomarse un día libre del teléfono y practicar lo que se llama “silencio digital” para pensar, reflexionar o simplemente para hablar con uno mismo.

-Acordar horarios y normas de uso del celular en la casa.

–No usar el celular justo antes de ir a dormir.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.