Como el Dibu, quiero empezar terapia: qué tener en cuenta para encontrar el psicólogo adecuado

Si el Dibu Martínez va a terapia y lo cuenta con orgullo en los medios, ¿por qué no nosotros? Lo cierto es que, sumado a los mitos y prejuicios en torno a la práctica, muchas veces dar el paso no resulta tan fácil. “En realidad, les muestro a todos que todos podemos hacerlo, incluso hombres grandes. Te va a ayudar”, expresó el campeón en un video viral junto a Oriana Sabatini del podcast de Ian Wright.

Existe una amplia variedad de modelos psicoterapéuticos, la cognitiva conductual, el psicoanálisis, la dialéctica comportamental, gestalt, sistémica, terapia de aceptación y compromiso, entre varias más. No obstante, más allá de la discusión respecto a la efectividad, lo cierto es que no hay una respuesta única porque depende de diversos factores.

Por eso, para salir campeones y campeonas de la terapia, le pregunté a tres psicólogos qué es importante tener en cuenta al momento de elegir terapeuta, qué opciones contemplar y cuáles son los pasos a seguir.

¿Cuáles son los pasos a seguir para comenzar psicoterapia?

Lic. en psicología Giselle Femopase, especialista en psicología clínica.

“El punto de partida tiene que ser el motivo por el que querés consultar. Si ya hacés tratamiento farmacológico, es bueno pedirle al psiquiatra una recomendación. Lo ideal es que tu terapeuta y psiquiatra estén comunicados. Por otro lado, si contás con un diagnóstico de algún padecimiento, podés empezar buscando qué enfoques terapéuticos han demostrado mayor efectividad y si hay centros especializados (trastorno borderline de la personalidad, trastornos de la conducta alimentaria, autismo, consumo problemático de sustancias, etc). Hoy la terapia virtual facilita mucho el acceso a especialistas”.

Lic. en psicología Cecilia De Cristófolo, psicoanalista

“Desde la perspectiva psicoanalítica, la orientación que parte de Freud y Lacan, lo que tiene que motivar una consulta es algo que nos pase, algo que nos está inquietando, nos aqueja, nos mueva, algún tipo de padecimiento o alguna angustia que sea motor de consulta. Quizá la curiosidad no es suficiente para iniciar un espacio porque suelen ser los casos que no perduran. Lo principal es no querer seguir andando con la piedra en el zapato”.

Lic. en psicología Carlos Wyszengrad, especialista en terapia de grupo

“Mi primera recomendación es pensar si quiero de algún sexo en particular, si quiero de alguna edad en particular, si es algo que que vengo buscando hace mucho tiempo o estoy haciendo un cambio de terapeuta. Hay muchas escuelas y muchas miradas diferentes, por eso mi consejo es buscar psicoterapeuta en instituciones con prestigio o recomendaciones de amigos, que siempre son buenas porque hablan del proceso o los cambios que han hecho”.

¿Qué es importante tener en cuenta al momento de elegir terapeuta?

Giselle: “Si todavía no tenés claro por qué querés consultar pero sentís que te vendría bien el espacio, podes comenzar igual y trabajar junto al terapeuta en clarificar qué objetivos te gustaría establecer. Si tenés conocimiento que en tu círculo hay varias personas que hacen o han hecho terapia podes pedirles recomendaciones para saber en qué sienten que les ayudó”.

Cecilia: “Para los analistas la transferencia es clave. Más allá de que es un concepto complejo y profundo, tiene que ver con suponer que el otro tiene un saber o algo que me va a poder ayudar con lo que me pasa. A veces la transferencia es puramente imaginaria, por ejemplo, si trabaja en un lugar conocido entonces debe ser bueno, o porque atendió a alguien que yo conozco y le hizo bien, o lo escuché hablar y me gustó. No basta con abrir una cartilla y buscar un nombre por la obra social, es importante que haya otra cosa que te ligue a ese profesional que te va a escuchar. Por eso, en general, no funcionan los espacios cuando alguien es mandado, como suele pasar con niños y adolescentes, porque en realidad los que consultan son los padres”.

Carlos: “Es importante tener en cuenta las sensaciones que tengo frente al profesional, tomarme el tiempo también para evaluar cómo me siento y también poder acordar con el o la terapeuta los objetivos y las expectativas. Porque, independientemente del modelo terapéutico, lo que más cura a las personas es la relación que hay entre el terapeuta y el paciente”.

¿Qué pasa si siento que no encuentro un psicólogo que responda mi necesidad?

Giselle: “Si ya pasaste por muchos tratamientos y estás hace mucho tiempo con malestar, es recomendable que busques ayuda en centros que tengan distintos dispositivos terapéuticos. Frente a mayor cronicidad suele ser recomendable tratamientos que abarquen distintas áreas y que trabajen en conjunto. Por ejemplo, terapia individual, farmacológica, familiar, psicoeducativa, etcétera”.

Cecilia: “A veces los espacios analíticos transcurren en la hostilidad porque lo fundamental no es querer a tu psicólogo, sino más bien que la transferencia opere de manera tal que te permita hablar de lo que te pasa. Es importante prestar atención, por ejemplo, si salí corriendo frente a una primera consulta tal vez habla más de una resistencia que una cuestión de no haber encontrado el terapeuta indicado”.

Carlos: “Al registrar cómo me siento con la persona que tengo delante, el terapeuta, veo si me siento cómodo o incómodo. Porque lo que sí o sí tiene que suceder es que me sienta seguro y confiado de que la persona que tengo delante me puede ayudar. Eso se construye después de, por lo menos, un par de entrevistas”.

Otras consideraciones importantes para elegir psicólogo:

-Chequear si el profesional tiene título habilitantes y matrícula.

-Si no estás seguro, podés programar una consulta inicial para hacerle preguntas y comprobar si la opción es adecuada.

-Tener en cuenta aspectos prácticos, como la facilidad para llegar al lugar, horarios disponibles, costos, y si tiene la posibilidad de hacerlo online en caso de interesarte.

-Conocer tus derechos en esta página que realizaron el Lic. Fabián Maero y Lic. Daniela Klein, basadas en la legislación argentina.

-Si en algún momento no te sentís cómodo, podés planteárselo al terapeuta y buscar juntos la manera de resolverlo.

