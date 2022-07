¿Qué es la masculinidad? Una red de Neuquén se propuso cambiar su significado

Los cuestionamientos a las percepciones instaladas y forzadas sobre la masculinidad han empujado espacios de reflexión que agrupan a los varones en la región. En Neuquén, a fines de mayo se constituyó oficialmente la «Red de espacios de masculinidades» que ya se proyecta hacia Río Negro. Además, un psicólogo neuquino es uno de los impulsores de «Paternar», que tuvo una fuerte repercusión a nivel nacional el último Día del Padre por su pedido de ampliación de licencias parentales.

La red está integrada por más de 10 instituciones y organizaciones. Entre ellas se encuentra el gremio docente ATEN, la Universidad Nacional del Comahue, el espacio Pehuenia Cultural, la Asociación de Varones Trans y No Binarios y el espacio «Otrx Masculinidades». De este último grupo es integrante el profesor de historia Diego Muniesa.

Contó que, junto a otras organizaciones, habían planificado un encuentro abierto, distinto a instancias anteriores cuando habían desarrollado talleres. Buscaron a otros sectores que también estuvieran pensando sobre las masculinidades y las políticas de género.

El puntapié fue el encuentro de mayo, pero la red continúa abierta, con reuniones mensuales (la próxima será el 30 de julio). Muniesa explicó que buscan pensar un propósito común que «no tenga que ver solo con la violencia de género, que es urgente, sino también visibilizar la demanda de otras masculinidades, como es el caso de los compañeros de Varones Trans y No Binarios que tienen necesidades urgentes, y también pensar en la promoción de otras formas más libres, mas diversas de ser y de estar como género masculino«.

Para el profesor, esta tarea «exige abandonar cualquier tipo de mezquindades y actuar de manera mancomunada, con un enfoque interseccional, superando el punitivista y pensando en abordajes que puedan hacer visibles estas otras masculinidades que hoy están invisibilizadas y que tensionan la masculinidad hegemónica.»

«Para que el patriarcado caiga, tenemos que dejar de sostenerlo»

Muniesa reflexionó sobre los alcances del sistema patriarcal, que divide a la sociedad en hombre o mujer e impone cómo debe ser cada rol. Puntualizó que si bien hay masculinidades hegemónicas, hay otras subordinadas, como las trans y las que no son heterosexuales. Luego, agregó que también ven mandatos que no son elegidos, que traen consecuencias a la salud, discriminación, incluso a las personas cisgénero (persona cuya identidad de género y sexualidad asignada al nacer coinciden) y afecta la calidad de vida.

El profesor destacó que hay vivencias y organizaciones que «tensionan y cuestionan las reglas del patriarcado (…) reflejan que somos mucho más diversos de lo que la regla impone«. A su entender, lo que falta es visibilidad y poner en agenda pública el debate desde y hacia las masculinidades.

Pierden la vida defendiendo y sosteniendo una masculinidad que es impuesta y además le arrebatan la vida a otras personas femineidades y varones que se distancian de ese mandato», analizó Diego Muniesa, de «Otrx Masculinidades».

«Estamos acostumbrados y acostumbradas a que, cuando hablamos de perspectiva de género, pensamos en mujeres y es una forma de no responsabilizarnos de un debate pendiente que es cómo entendemos y vivimos el género, las masculinidades, y poder pensar que no hay una única forma, sino que no hay un abanico y es importante visibilizar esas otras formas que quedan subordinadas», planteó Muniesa.

El profesor tomó la conocida frase «lo personal es político» para marcar que se llega a esa instancia reflexionando sobre las vivencias individuales pero pensadas en lo colectivo del género: «cuando eso aparece tensionamos, interpelamos, superando la singularidad y esto también es una forma de cuestionar la quietud de quienes aun no se interpelan».

Otras masculinidades

Para Teo Jara, de Varones Trans y No Binarios de Neuquén y Río Negro, el rol de la organización es poder visibilizar que existen otras masculinidades aparte de los varones cisgénero, remarcando siempre el respeto a la identidad de género. «Somos igual de válidos que cualquier otro hombre y cada quien construye su propia masculinidad conforme a su comodidad y comportamientos, que decide adaptar o no de la heterocisnorma», indicó.

Dijo que tienen urgencias que los varones cisgénero no tienen, como el acceso a un trabajo registrado, a la salud integral y a la educación, que buscan plantear desde lo colectivo.

Jara señaló que el patriarcado afecta a los varones trans desde un lugar muy cercano porque fueron criados socialmente como mujeres, sufriendo toda clase de violencias machistas, abuso y cancelación: «ahora, como varones, también se nos impone cumplir con la norma heterocis de ‘cómo ser hombres’ dentro de la sociedad».

Los varones trans tienen otra agenda de demandas, ya que por ejemplo no acceden al mercado laboral formal en el mismo porcentaje que los varones heterosexuales. Foto Florencia Salto.

Paternidades responsables: «los bichos raros»

El psicólogo Matías Criado es oriundo de Neuquén, pero actualmente vive en Buenos Aires, desde donde impulsó «Paternando» junto a Diego Pins. Contó que el espacio cumple cuatro años en octubre y trabaja con distintos padres, tanto del país como del exterior (Chile, México, Perú, Paraguay y Uruguay). «Claramente esto es algo nuevo para todos, no existían antes las paternidades responsables, en sí éramos más bichos raros», explicó sobre el espacio.

Criado afirmó que «Paternando» es una forma de acompañarse y empezar a descubrir en conjunto, de generar un diálogo y potenciar un poco esa transformación. Se encuentran una vez por semana de forma presencial, pero también virtual a partir de la pandemia, para trabajar dificultades e inquietudes que se les van presentando.

Además de los encuentros, «Paternando» también ha brindado charlas en Neuquén. Por ejemplo, el año pasado, el psicólogo habló sobre masculinidades en transición en un evento organizado por la Dirección de Masculinidades de la Subsecretaría de las Mujeres (actualmente Ministerio de Mujeres y Diversidad). Recientemente se realizó un encuentro por el Día del Padre, como parte de una campaña federal, que busca ampliar las licencias por paternidad para democratizar los cuidados: «es fundamental que los cuidados no sean responsabilidades exclusivas de las madres o de las mujeres en general, sino que haya una democratización y que especialmente los varones nos empecemos a involucrar y que haya una corresponsabilidad en la crianza y los cuidados«.