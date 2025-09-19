Murió un hombre en un trágico vuelco sobre la Ruta 237, cerca de Piedra del Águila: era un camionero

La Ruta 237 se convirtió en el escenario de otra tragedia. Un hombre murió tras protagonizar un grave vuelco a pocos kilómetros de Piedra del Águila. Si bien aún no se identificó a la víctima, trascendió que era un hombre que circulaba a bordo de un camión.

El trágico episodio ocurrió este viernes en cercanías a Piedra del Águila. Según la información brindada por FM Patagonia (Chos Malal), la víctima fatal era un camionero que trasladaba alimentos.

Si bien se desconocen las circunstancias en la que ocurrió el siniestro, se estima que el conductor perdió el control del camión, despistó y volcó. La Policía trabaja en el sitio y busca confirmar la identidad.

Muerte de una mujer en la Ruta 237: estaba haciendo dedo cerca de Villa Llanquín

El viernes 5 de septiembre se registró otro siniestro fatal en la Ruta 237- Según informó el comisario Marcos Oviedo a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió después de las 23, a la altura del kilómetro 1.628 de la ruta nacional, cerca de Villa Llanquín.

Allí, un hombre a bordo de una camioneta Hilux transitaba rumbo a San Carlos de Bariloche cuando un vehículo del carril contrario le empezó a hacer señas de luces. Inmediatamente, según declaró, sintió un golpe.

Cuando se bajó a corroborar qué había sucedido, se percató que había impactado a una mujer que se encontraba sobre la cinta asfáltica con la parte delantera derecha de la pick up. Por el impacto, la transeúnte terminó sobre la banquina.

Según información a la que pudo acceder este medio, la víctima fatal fue identificada como Nancy Patricia Millalef, una mujer de 56 años y oriunda de San Carlos de Bariloche.