A qué hora juega Argentina vs Inglaterra la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta: TV y dónde verlo

La gloria eterna está a solo dos pasos. La Selección Argentina ya se metió entre los cuatro mejores del planeta y este miércoles 15 de julio protagonizará el partido que paraliza a todo el territorio nacional: el gran clásico histórico frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, será el escenario de un duelo que trasciende lo estrictamente futbolístico.

Los dirigidos por Lionel Scaloni sellaron su pasaporte a esta instancia tras derrotar a Suiza por 3-1 en un durísimo partido que recién se destrabó en el tiempo suplementario gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Por su parte, la selección británica, conducida por Thomas Tuchel, llega a la cita tras derrotar 2-1 a Noruega.

El reglamento de la FIFA para esta llave de semifinales es a todo o nada: si persiste el empate tras los 90 minutos de juego, se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos; de continuar la paridad en el marcador, el finalista se definirá a través de los tiros desde el punto penal.

Agenda confirmada: horario de Argentina vs. Inglaterra, país por país

El pitazo inicial del árbitro estadounidense Ismail Elfath está pautado para las 16:00 horas (hora de Argentina). Así se vivirá la previa en el resto del continente:

16:00 horas: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. 15:00 horas: Chile, Bolivia y Venezuela.

Chile, Bolivia y Venezuela. 14:00 horas: Colombia, Ecuador y Perú.

Colombia, Ecuador y Perú. 13:00 horas: México.

Dónde ver la semifinal en vivo por televisión y streaming en Argentina

La cobertura para el territorio nacional será total y contará con opciones libres en televisión abierta, cable tradicional y plataformas digitales:

Televisión Abierta y Cable:

Telefe y TV Pública (Transmisión oficial de aire).

y (Transmisión oficial de aire). TyC Sports y DSports (Señales de cable y televisión satelital).

Plataformas de Streaming Online (Celular, Tablet y Smart TV):

TyC Sports Play (Acceso gratuito ingresando los datos de tu cableoperador).

(Acceso gratuito ingresando los datos de tu cableoperador). DGO , Disney+ Premium y Paramount+ (Requieren suscripción activa).

, y (Requieren suscripción activa). Mi Telefe y las transmisiones digitales de la TV Pública desde navegadores.

Las formaciones confirmadas de Scaloni y Tuchel

El cuerpo técnico argentino mantiene un par de dudas en el armado del once ideal para contrarrestar el poderío físico del conjunto inglés:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez . DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; y . Lionel Scaloni. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Un choque que reactiva la mística de México 1986

Este enfrentamiento tiene un condimento histórico ineludible. Argentinos e ingleses no se cruzan en un mano a mano mundialista directo desde los cuartos de final de México 1986, la tarde mítica en la que Diego Armando Maradona firmó las dos obras de arte más recordadas de la historia del fútbol: «La Mano de Dios» y «El Gol del Siglo».

El ganador de este partidazo sacará pasaje directo a la finalísima del próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde esperará el vencedor del cruce entre Francia y España. Quien resulte derrotado disputará el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio en Miami.