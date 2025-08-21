Quién era el hombre que mataron en un brutal ataque en Neuquén: lo apuñalaron

Personal policial trabajó en la zona ribereña donde se produjo el ataque fatal. Foto: Matías Subat.

Un violento episodio conmocionó la zona ribereña de Neuquén en horas de la mañana de este jueves, cuando un hombre asesinó a puñaladas otro. El comisario Antonio Muñoz indicó que la víctima habría sido asesinada por la expareja de su novia.

Botón antipánico, un llamado desesperado que terminó en tragedia

La mujer fue quien alertó a la policía accionando un botón antipánico. De inmediato efectivos policiales se dirigieron al lugar gracias a la georreferenciación del dispositivo.

Según relató Muñoz, al llegar al sitio fueron recibidos por un grupo de personas que «les hicieron señas» y, a pocos metros, hallaron a un hombre herido con lesiones provocadas por un arma blanca.

Fuentes oficiales vinculadas a la investigación informaron que la víctima fue identificada como Iuliano Mariano Nicolás, de 33 años.

El personal del SIEN intervino rápidamente y trasladó a la víctima en código rojo hacia el hospital regional. Sin embargo, pese a los intentos médicos, el hombre ingresó al centro de salud sin signos vitales.

La fiscalía avanza con peritajes y testigos clave del crimen

En el lugar trabajó personal de Criminalística bajo la supervisión del fiscal Andrés Azar, quien tomó intervención en la causa. Se realizaron entrevistas a testigos presenciales y se avanzó en la recolección de pruebas para esclarecer el hecho.

La víctima fue trasladada en código rojo, pero ingresó sin vida al hospital. Foto: Matías Subat.

El presunto agresor fue detenido en las inmediaciones del sitio del ataque. Las autoridades confirmaron que tanto él como la víctima convivían en la misma situación de vulnerabilidad social.

Las heridas constatadas fueron producto de un arma blanca. «No hay armas secuestradas por el momento. Se trabaja en la búsqueda de elementos«, agregó Muñoz, mientras continúan las diligencias judiciales.

El caso permanece bajo investigación, con el detenido a disposición de la fiscalía y las pericias en marcha para determinar con precisión cómo se desencadenó el crimen.