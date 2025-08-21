Lo intentaron matar en San Martín de los Andes: recibió golpes, cortes y se salvó tras tirarse por la ventana

El barrio Gobernadores Neuquinos de San Martín de los Andes fue escenario de un violento episodio que pudo haber terminado en homicidio. Un joven resultó gravemente herido tras ser golpeado, cortado y amenazado con ser prendido fuego dentro de una vivienda. Para salvar su vida, logró escapar tirándose por una ventana.

La víctima fue encontrada en la calle alrededor de las 20.30 del miércoles y trasladada de urgencia al hospital local, donde permanece internada bajo observación.

La investigación judicial

El fiscal jefe Gastón Ávila, a cargo de la investigación, dispuso la inmediata detención de cuatro personas: dos varones y dos mujeres. Según explicó, la víctima se encontraba en la casa junto a una de las detenidas cuando repentinamente llegaron más personas que comenzaron a agredirlo.

“Le provocaron cortes, lo golpearon y hasta lo amenazaron con prenderlo fuego. Fue en ese momento que logró escapar por la ventana”, relató Ávila.

Evidencias y próximos pasos

En el lugar trabajó personal de criminalística de la Policía provincial, que recolectó pruebas clave para determinar cómo se produjo el ataque. El Ministerio Público Fiscal aguarda además el informe médico sobre el estado de salud del joven.

En las próximas horas, se resolverá la situación procesal de los detenidos, quienes podrían enfrentar cargos por intento de homicidio.