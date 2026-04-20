Tragedia en Cinco Saltos: confirmaron que la víctima era un vecino de Cipolletti

La víctima de la tragedia ocurrida este lunes por la mañana en la ciudad de Cinco Saltos fue identificada como Fernando Javier Luquez, un vecino de Cipolletti, según confirmaron fuentes oficiales.

Confirmaron la identidad del hombre fallecido en Cinco Saltos

El hecho se produjo en la zona rural conocida como La Parra, donde un vehículo fue hallado semisumergido dentro de un canal de riego. Personal de la Brigada Rural detectó el rodado durante una recorrida de rutina y dio aviso inmediato a las autoridades.

En el interior del automóvil, un Fiat Sierra que se encontraba volcado con las ruedas hacia arriba y parcialmente cubierto por el agua, fue encontrado el cuerpo sin vida de Luquez.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo ocurrió poco después de las 9.30, cuando uno de los efectivos advirtió la presencia del vehículo dentro del cauce. Tras la alerta, se hicieron presentes en el lugar agentes de la Comisaría 43 y bomberos voluntarios de Cinco Saltos.

El operativo incluyó la intervención de un equipo de buzos, que descendió al canal y logró acceder al interior del automóvil, donde confirmó el fallecimiento del hombre. Posteriormente, se convocó al cuerpo médico forense para realizar las pericias correspondientes.

Mientras se desarrollaban las tareas en la escena, los efectivos aseguraron el vehículo con sogas para evitar que fuera arrastrado por la corriente, en una zona de chacras ubicada a aproximadamente un kilómetro del ejido urbano.

Las circunstancias que derivaron en el siniestro aún son materia de investigación.