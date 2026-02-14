Quién era el joven de 17 años que murió en la colectora de la Ruta 22, entre Huergo y Godoy

Otra tragedia vial sacudió al Alto Valle. Un motociclista de 17 años perdió la vida tras protagonizar un siniestro fatal en la colectora norte de la Ruta Nacional 22, en el tramo comprendido entre Ingeniero Huergo y General Enrique Godoy.

La víctima fue identificada como Thiago Marcos Chocobar, un joven oriundo de Godoy, quien se trasladaba en su motocicleta cuando fue embestido por un camión. A raíz de las graves lesiones sufridas, murió casi en el acto.

Muerte de un joven de 17 años en Ruta 22

Según informó el jefe de la Unidad Regional II, José González, el hecho se registró el viernes, minutos después de las 19, en la intersección de la calle Rural y la colectora norte de la Ruta 22, en el sector comprendido entre el galpón de empaque Tres Puentes y el salón de eventos Geoda.

De acuerdo a las primeras pericias, el camión circulaba por la colectora e intentó ingresar a una calle de ripio. Al realizar la maniobra de giro, el conductor no habría advertido la presencia de la motocicleta y se produjo el impacto. Tras detener la marcha, el chofer advirtió que la moto había quedado debajo de la rueda izquierda del acoplado.

Personal médico que acudió al lugar confirmó que el joven motociclista falleció prácticamente en el momento del choque.

Al conductor del camión se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. No obstante, quedó demorado y a disposición de la Justicia en el marco de la causa judicial que investiga las circunstancias del hecho.