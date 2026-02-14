Un muerto por un choque frontal sobre la Ruta 65 en Cipolletti: la víctima fatal circulaba en una moto

El fin de semana largo comenzó registrando un grave choque que dejó como resultado una víctima fatal. Un hombre de 39 años murió tras impactar de frente con un vehículo que circulaba por la Ruta Provincial 65, también conocida como Ruta Chica.

Choque fatal en la Ruta 65: lo que se sabe del hecho

El siniestro vial se registró minutos después de las cinco de la madrugada de este 14 de febrero a la altura del cruce de la Ruta Chica con la calle Mosconi. Según la información aportada por el jefe de la Unidad Regional II, José González, a Diario RÍO NEGRO la víctima fatal era oriunda de Fernández Oro.

Los protagonistas del choque fueron un vehículo Renault Duster, conducido por un hombre de 60 años, y una moto marca Okinoi, modelo 110, abordada por un hombre de 39.

Respecto a la modalidad del siniestro, se pudo constatar que el motociclista circulaba por la Ruta 65 en sentido oeste-este, mientras que la Duster lo hacía en sentido contrario. Por razones que se desconocen, el vehículo invadió el carril contrario y sin poder advertir la presencia de la moto, la chocó de manera frontal.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto murió en el acto. Al sitio arribó personal policial y de salud para constatar la muerte, además intervino la Fiscalía para investigar lo ocurrido.