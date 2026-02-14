Murió un motociclista tras ser atropellado por un camión en la colectora de la Ruta 22, entre Huergo y Godoy

El Alto Valle quedó marcada por otra tragedia. Un motociclista murió luego de protagonizar un siniestro vial en la colectora de la Ruta 22, en el tramo comprendido entre las localidades de Huergo y Godoy.

La víctima se trasladaba en su moto cuando fue atropellada por un camión. Debido a la gravedad de sus lesiones, perdió la vida casi en el acto.

Tragedia en el Alto Valle: cómo murió el motociclista y qué pasó con el camionero

Según la información brindada por el jefe de la Unidad Regional II, José González, a Diario RÍO NEGRO, el fatal episodio se registró el viernes, minutos después de las 19, en la intersección entre la calle Rural y la colectora norte de la Ruta 22, en el tramo que se encuentre entre el galpón de empaque Tres Puentes y el salón de eventos Geoda.

Los protagonistas del hecho fueron un camión con acoplado conducido por un hombre y una moto, abordada sólo por un joven.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo sucedió el siniestro, se constató que el impacto ocurrió cuando el camión que circulaba por la colectora, intentó ingresar a la calle de ripio. Cuando realizó la maniobra para cambiar de calle, no se percató de la presencia de la moto y la chocó.

El chofer del camión sintió el impacto y al frenar, se encontró con la moto que había quedado debajo de la rueda izquierda del acoplado del camión. El personal médico confirmó que el motociclista murió casi en el acto.

Por su parte al conductor del camión se le realizó el test de alcoholemia y arrojó un resultado negativo, pero igual quedó demorado en causa judicial por el hecho fatal. En cuanto a la víctima, si bien no se reveló su identidad, informaron que el cuerpo fue entregado a su familia.