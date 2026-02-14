Controles en las rutas de Neuquén por el fin de semana largo de Carnaval: cómo será el operativo

Controles preventivos y asistencia en rutas nacionales y provinciales durante el feriado de Carnaval 2026.

Con motivo del fin de semana largo de Carnaval 2026, el Gobierno de Neuquén desplegará un operativo de viaje seguro con cobertura de seguridad, información y asistencia a turistas que circulen por la provincia. La planificación prevé presencia sostenida en rutas y accesos urbanos con mayor flujo vehicular.

El primer fin de semana largo del año concentrará desplazamientos hacia zonas turísticas, por lo que el dispositivo incluye identificación vehicular, orientación al viajero y controles preventivos en corredores troncales. La medida apunta a ordenar la circulación y reducir riesgos en horarios pico.

Operativo viaje seguro en Neuquén para el Carnaval

El esquema se organizará en dos fases («salida» y «retorno») e involucrará divisiones de Tránsito, Brigadas Rurales, grupos operativos y comisarías.

Entre los puntos de control se incluyen la Ruta Nacional 22 en Arroyito y Zapala, la Ruta Nacional 237 en tramos urbanos y en Collón Cura, además de puentes y destacamentos estratégicos. También habrá patrullajes en rutas provinciales 5, 7, 13, 17, 23, 43, 51 y 67.

Puestos fijos y móviles en RN 22, RN 237 y RP 7 durante el fin de semana largo.

El operativo prevé puestos en La Rinconada, Tercer Puente, Balsa Las Perlas, Dique Ballester y Autovía Norte, junto con presencia en Villa Obrera y Plottier–Senillosa. Se suman controles en la Ruta Nacional 40 y en accesos a zonas lacustres.

Los objetivos específicos incluyen reforzar la seguridad vial mediante fiscalización, brindar asistencia rápida ante emergencias y coordinar acciones con otros organismos. También se sostendrán tareas de concientización sobre conducción segura y uso de cinturón.

El despliegue contempla asesoramiento a turistas sobre destinos, ubicaciones y recomendaciones de seguridad. La estrategia busca mantener el respeto a la legalidad durante el movimiento turístico del feriado.

Las autoridades indicaron que los controles se intensificarán en horarios de mayor circulación y en tramos críticos, con presencia continua hasta completar el retorno. El operativo se ajustará según el flujo vehicular registrado en cada corredor.

La lista completa de puntos de control informada por Provincia