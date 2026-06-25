Quién era el motociclista que murió en un choque múltiple sobre la Ruta 22 en Río Negro

En Valle Medio, sobre la Ruta 22, se registró un trágico choque que dejó como resultado a un motociclista como la víctima fatal.

El hombre que circulaba a bordo de su moto, murió tras quedar atrapado debajo del semirremolque de un camión. Durante las primeras horas de este jueves, se confirmó su identidad.

Quién era el hombre que murió en la Ruta 22

Fuentes oficiales informaron que la víctima fatal fue identificada como Gastón Alfredo Valdevenito. Tenía 38 años y era oriundo de Belisle. El hombre circulaba a bordo de una Motomel 150 cc que, según la declaración del chofer del camión, no tenía luces.

La muerte de Valdevenito fue en el acto por lo que personal médico no pudo hacer nada para revertir la situación. Su cuerpo había quedado atrapado debajo del semirremolque del camión y presentaba lesiones extremadamente graves.

Lo que se sabe del trágico choque en Ruta 22

El trágico episodio se registró el miércoles cerca de las 22 en el kilómetro 1029 de la Ruta Nacional y fue protagonizado por tres vehículos: un camión, una camioneta y una moto

El conductor de la camioneta -un hombre de 54 años que viajaba junto a su esposa- relató que cuando circulaba hacia Belisle, sintió un fuerte impacto en la parte trasera de su vehículo y tras esto, detuvo su marcha en la banquina para verificar qué había ocurrido.

En tanto, el chofer del camión -que circulaba desde Bahía Blanca a Roca- contó que también intentó descender hacia la banquina y en ese instante se encontró con el motociclista, quien aparentemente ya se había caído previamente de su rodado. El camionero remarcó que la moto no tenía luces y por ello no logró verlo a tiempo.

Si bien aún resta conocer los resultados de las pericias accidentológicas que aportarán más detalles sobre la mecánica del siniestro, los primeros testimonios permitieron establecer una hipótesis preliminar. Las autoridades estiman que el motocicleta impactó inicialmente contra la camioneta y, posteriormente, fue alcanzado por el camión, provocando que el hombre quedara atrapado debajo del semirremolque.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno, la dra. Analía Álvarez, que ordenó el trabajo en el lugar del Gabinete de Criminalística y del perito accidentológico para determinar la mecánica exacta del hecho. También se dispuso el traslado del cuerpo de la víctima a la morgue del hospital de Choele Choel.

