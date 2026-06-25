Tragedia en la Ruta 22: murió un motociclista tras sufrir un choque contra una camioneta y un camión

La Ruta Nacional 22 volvió a ser protagonista de un grave choque que dejó como resultado una persona muerta. El siniestro ocurrió el miércoles 14 de junio en el tramo comprendido entre Belisle y Chimpay. Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fatal circulaba en moto.

Trágico choque en la Ruta 22

El trágico episodio se registró el miércoles cerca de las 22 en el kilómetro 1029 de la Ruta Nacional, en Valle Medio. De acuerdo a la información brindada por el comisario inspector Juan Bautista a Diario RÍO NEGRO, el siniestro involucró a tres vehículos: una camioneta Ford Ecosport, un camión Iveco con un semirremolque cisterna que transportaba asfalto, y una motocicleta Motomel de 150 cc.

Si bien aún resta conocer los resultados de las pericias accidentológicas que aportarán más detalles sobre la mecánica del siniestro, las autoridades policiales lograron hacer una reconstrucción con lo declarado por los conductores de los rodados mayores.

En este sentido, el conductor de la camioneta -un hombre de 54 años que viajaba junto a su esposa- relató que cuando circulaba hacia Belisle, sintió un fuerte impacto en la parte trasera de su vehículo y tras esto, detuvo su marcha en la banquina para verificar qué había ocurrido.

Por su parte, el chofer del camión -que circulaba desde Bahía Blanca a Roca- contó que también intentó descender hacia la banquina y en ese instante se encontró con el motociclista, quien aparentemente ya se había caído previamente de su rodado. El camionero remarcó que la moto no tenía luces y por ello no logró verlo a tiempo.

Producto de esta situación, el motociclista terminó atrapado debajo del semirremolque y murió en el acto. La víctima tenía 38 años.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno, la dra. Analía Álvarez, que ordenó el trabajo en el lugar del Gabinete de Criminalística y del perito accidentológico para determinar la mecánica exacta del hecho. También se dispuso el traslado del cuerpo de la víctima de 38 años a la morgue del hospital de Choele Choel.

