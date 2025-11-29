Quién era la mujer que fue hallada sin vida en San Antonio Oeste este viernes: qué determinó la autopsia

Este viernes, en marco de un operativo de búsqueda de una persona desaparecida, encontraron un cuerpo en un descampado en San Antonio Oeste. Desde la Fiscalía de Viedma informaron los resultados de la autopsia. Lograron identificar a la mujer.

El hallazgo se produjo en horas de la tarde y se constituyó en la zona personal del Ministerio Público Fiscal, Bomberos, el Gabinete de Criminalística de San Antonio, y Policía provincial.

Desde fiscalía se ordenó que se le realice la autopsia al cuerpo, mientras que también dispuso demorar a un hombre, que había sido la última persona que la había visto.

Este sábado, la Fiscalía de Viedma comunicó que, según los resultados de los estudios, la mujer hallada sin vida no presentaba «signos de criminalidad».

De esta manera, se descartó que la intervención de terceros en su muerte y ordenaron liberar al hombre demorado.

Quién era la mujer hallada sin vida en San Antonio Oeste

La mujer fue identificada como Silvia Lina Sarmiento de 62 años, quien era intensamente buscada en San Antonio Oeste desde el pasado domingo.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que su familia logró reconocerla a través de un tatuaje y prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.