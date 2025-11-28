Encontraron un cuerpo en un descampado de San Antonio Oeste: hay un hombre demorado

Un cuerpo fue encontrado este viernes en un descampado de San Antonio Oeste y las autoridades trabajan para determinar su identidad y las circunstancias de su muerte. Según pudo saber Río Negro, una persona permanece demorada debido a que habría sido la última en ver con vida a quien podría ser la víctima. Por el momento no hay información oficial.

Encontraron un cuerpo en San Antonio Oeste: hay una mujer desaparecida

El hallazgo activó actuaciones judiciales y policiales en la zona mencionada de San Antonio Oeste, mientras que la Fiscalía ordenó la realización de una autopsia para establecer las causas del deceso y determinar si existió algún tipo de criminalidad.

Por ahora, no se confirmó la identidad de la persona encontrada. Sin embargo, desde el domingo permanece activo un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de una mujer de 65 años, por lo que los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

En ese contexto, solo después de los estudios forenses se podrá avanzar en precisiones, por lo que se aguarda el informe médico que podría resultar clave para la causa.

En desarrollo.