Quién es el actor de Río Negro que hizo de playero en el nuevo comercial de Mirtha Legrand

David Noval no imaginaba que un casting de rutina iba a cambiarle la semana —y quizás su carrera—. Este joven nacido en Villa Regina, que desde hace años vive en Buenos Aires, se convirtió en el «playero» que acompaña a Mirtha Legrand en su regreso a la publicidad. La escena, grabada a principios de agosto, dio la vuelta en redes y lo puso en el centro de la atención.

«Desde chico me gustaba la actuación y hacía obras en el Círculo Italiano», contó. Su camino artístico continuó con un seminario de comedia musical con Ricky Pashkus, donde ganó una beca que marcó su destino: estudiar en Buenos Aires y dedicarse al mundo del espectáculo. Luego comenzó a trabajar como extra en series y en distintas campañas publicitarias, hasta que se encontró con el papel que nunca había imaginado.

El día que quedó seleccionado ni siquiera era su plan. «Fui a una prueba y no quedé. Pero justo en el mismo lugar había otro casting. Buscaban un chico común, de entre 20 y 25 años, y me presenté. Ahí empezó todo», recuerda.

La publicidad recrea una noche en Mar del Plata: Mirtha, elegante de rojo, pide a su chofer dar otra vuelta antes de regresar al hotel. El auto se detiene a cargar combustible y allí aparece David, sorprendido por la clienta inesperada. La escena termina con el sello de la diva: un beso improvisado que quedó en la versión final.

Entre la sorpresa y los sueños

El rodaje fue una experiencia única. «Cuando Mirtha llegó pusieron la música de su programa y todos aplaudieron. Yo estaba nervioso, pero lo disimulé. Ella improvisaba cosas y quedaban espectaculares. El beso con el que se despide surgió en ese momento, no estaba guionado», relató.

La repercusión lo desbordó. «Estoy muy emocionado, conmovido, nunca pensé que esto iba a tener tanta repercusión. El video se hizo viral y me llaman de todos lados. De Córdoba, por ejemplo, me contactaron para un desfile y me pidieron que mande un saludo», confesó

Hoy, con el entusiasmo todavía fresco, Noval no pierde de vista su objetivo: seguir trabajando en lo que ama. «Muchos me dijeron que haber participado en un comercial e interactuar con ella es histórico, porque Mirtha hacía tiempo que no grababa una publicidad».