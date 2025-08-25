El playero de Mirtha Legrand: es de Río Negro el joven que protagonizó el último comercial de la diva

Desde Villa Regina hasta el set de filmación de un comercial histórico con Mirtha Legrand. Así puede resumirse el recorrido de David Noval, un joven de 33 años, que se crió en la ciudad valletana y que hoy, instalado en Buenos Aires, vive un momento que jamás imaginó.

David, el playero de Mirtha Legrand, desde Villa Regina a Buenos Aires

“Desde que estaba en el jardín de infantes me gustaba la actuación. Hice teatro muchos años en el Círculo Italiano”, recuerda. Ese camino lo llevó a participar de un seminario de comedia musical con Ricky Pashkus, donde se ganó una beca que marcó su destino: estudiar en Buenos Aires y dedicarse al mundo artístico.

Allí comenzó a trabajar en proyectos audiovisuales y publicitarios, incluso como extra en series. Hoy forma parte de una de las agencias de casting más importantes del país. Fue en ese ámbito donde, casi de casualidad, quedó seleccionado para un papel que nunca olvidará: interpretar a un playero que carga nafta al auto de Mirtha Legrand. “Ese día había ido a un casting y no quedé. Justo había otro en el mismo lugar, me presenté y quedé. Buscaban un chico común, de entre 20 y 25 años, y era justo lo que necesitaban”.

La publicidad se filmó a principios de agosto, en un set de rodaje que simulaba un paseo nocturno por Mar del Plata para cuidar las condiciones climáticas. La diva, vestida de rojo, aparece viajando en auto por las calles de “La Feliz” y, con el carisma intacto, pide a su chofer: “Está muy linda la noche. Demos otra vuelta antes de dejarme en el hotel”.

El chofer accede, pero advierte que antes necesitan cargar combustible. En ese momento aparece David en su rol de playero, sorprendido por la inesperada clienta. La escena termina con la impronta de Mirtha: “Chau querido, te mando un besito”.

Cómo fue el tan esperado encuentro entre David y Mirtha Legrand

El día de filmanción, la expectativa en el set era enorme. “Cuando Mirtha llegó en su auto pusieron la cortina musical de su programa y todos aplaudieron. Junto a su equipo de asistentes -maquilladores y peinadores- entró a su camarín privado», recordó David.

«Yo estaba muy nervioso, pero no se me notaba. Entre todos repasamos la letra, pero ella improvisaba cosas que quedaban espectaculares y todos aplaudían”, agregó. Ese gesto espontáneo del beso, que surgió en medio de la grabación, fue lo que finalmente quedó en la versión final.

La emoción de David Noval, el playero de Mirtha, frente al espejo en el set de filmación. Foto gentileza.

Para David, la experiencia fue tan movilizadora como inesperada: “Estoy muy emocionado, conmovido, nunca pensé que esto iba a tener tanta repercusión. El video se hizo viral y me llaman de todos lados. De Córdoba, por ejemplo, me contactaron para un desfile y me pidieron que mande un saludo”.

La oportunidad también reforzó una creencia popular en el ambiente artístico: “Eso de que la Chiqui Legrand trae suerte es así, me pasó, es verdad”.

Con el entusiasmo todavía fresco, el joven de Villa Regina se permite soñar con lo que viene. “De acá a futuro espero poder seguir haciendo esto que me gusta. Muchos me dijeron que haber participado en un comercial e interactuar con ella es histórico, porque Mirtha hacía tiempo que no grababa una publicidad», finalizó.

Mirtha Legrand y el regreso a la publicidad

Con 98 años, Mirtha Legrand sigue siendo una de las grandes figuras del espectáculo argentino. Su programa de almuerzos, que debutó en 1968, marcó la televisión nacional durante décadas y la convirtió en un ícono cultural.

A los 98 años, Mirtha Legrand volvió a protagonizar una publicidad, sorprendiendo con su frescura y carisma.

Aunque a lo largo de su carrera ha protagonizado distintas campañas publicitarias —ya en 1975 participó de anuncios para Leyva Joyas, Atma o el Hotel Costa Galana—, hacía tiempo que no se la veía en una pieza de este tipo.

Su regreso, de la mano de una reconocida empresa de combustibles, sorprendió tanto por su ímpetu a los 98 años como por el peso simbólico de su figura en un spot que mezcla nostalgia y frescura. La publicidad finaliza con el eslogan: “La Chiqui. La Shell. La de todos”, un guiño que refuerza su lugar único dentro de la cultura popular.