Cómo fue el esperado encuentro del joven de Río Negro que actuó de playero junto a Mirtha Legrand

David Noval nunca imaginó que un día estaría frente a Mirtha Legrand en un set de filmación. La emoción lo acompañó desde el primer momento: «Cuando Mirtha llegó pusieron la cortina musical de su programa y todos aplaudimos. Entró con su equipo, ella estaba radiante», contó el actor.

La jornada de grabación, que simulaba un paseo nocturno por Mar del Plata, estaba cargada de expectativa. Cada movimiento de la diva era seguido con atención por el equipo de producción. David repasaba su texto, pero la improvisación de Mirtha sorprendía constantemente: «En cada parte que hacía le agregaba su sello distintivo».

Uno de los momentos más comentados fue el gesto espontáneo de la diva hacia David: un beso que no estaba en el libreto y que terminó en la versión final de la publicidad. «El director le dijo: salúdalo cuando te vayas y decile chao y listo, y ella dice un besito, querido».

Para el actor, la experiencia fue tan movilizadora como inesperada: «Estoy muy emocionado, conmovido, nunca pensé que esto iba a tener tanta repercusión. El video se hizo viral y me llaman de todos lados. De Córdoba, por ejemplo, me contactaron para un desfile y me pidieron que mande un saludo».

David también resaltó la energía y vitalidad de Mirtha: «Eso de que la Chiqui Legrand trae suerte es así, me pasó, es verdad». La interacción con la diva no solo lo emocionó, sino que reforzó su entusiasmo por seguir creciendo en el mundo audiovisual, disfrutando de cada oportunidad que le llega.

La historia de David, el playero de Mirtha Legrand, desde Villa Regina a Buenos Aires

Desde muy chico, la actuación fue su pasión: «Desde que estaba en el jardín de infantes me gustaba la actuación. Hice teatro muchos años en el Círculo Italiano«, recordó. Esa vocación lo llevó a sumarse a un seminario de comedia musical con Ricky Pashkus, donde obtuvo una beca que cambió su rumbo: se mudó a Buenos Aires para formarse y dedicarse profesionalmente al mundo artístico.

En la capital comenzó a trabajar en distintos proyectos audiovisuales y publicitarios, incluso participando como extra en series.

Hoy forma parte de una de las agencias de casting más importantes del país. Fue allí, casi por azar, que se presentó la oportunidad que jamás olvidará: interpretar a un playero que carga combustible al auto de Mirtha Legrand.