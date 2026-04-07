Quién es el empresario de una famosa cadena de helados que compró la chocolatería Abuela Goye 

La histórica chocolatería patagónica Abuela Goye inicia una nueva etapa. La marca, fundada en 1980 y convertida en un emblema del sur argentino, fue adquirida por Esteban Wolf, quien busca potenciar su crecimiento a nivel regional.

El empresario —también responsable de Chocorísimo, Guapaletas y Persicco— habría desembolsado al menos un millón de dólares para sumar la firma a su portfolio.

Una apuesta para romper la estacionalidad

La compra responde a una estrategia clara: equilibrar un negocio históricamente marcado por la estacionalidad. Las heladerías concentran su mayor actividad en los meses de calor, por lo que la incorporación de una marca de chocolates permite sostener el consumo durante todo el año.

“Abuela Goye es una de las primeras y más importantes chocolaterías de la Argentina. Tiene tradición, tiene cultura”, destacó Wolf, quien busca capitalizar ese valor simbólico tanto a nivel local como internacional.

Expansión en Argentina y la región

El plan de crecimiento es ambicioso. La compañía proyecta abrir cerca de 24 locales durante este año, combinando sucursales propias con franquicias.

Pero el foco no está solo en el mercado interno. El grupo ya avanza en su expansión hacia Latinoamérica, con desembarcos previstos en Chile, Brasil y Colombia.

Según adelantó el empresario, ya hay franquicias confirmadas y acuerdos de distribución en marcha.

Un objetivo regional

La proyección más ambiciosa apunta a consolidar unos 25 locales en los próximos dos años, con la meta de posicionar a Abuela Goye como una marca fuerte en toda la región.

“El objetivo no es solo recuperar el terreno perdido en la Argentina, sino hacer volar la marca en toda Latinoamérica”, afirmó Wolf.

Una marca con historia que busca reinventarse

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Abuela Goye representa una parte importante de la identidad gastronómica de la Patagonia. Ahora, bajo nueva conducción, inicia un proceso de transformación que buscará combinar tradición con expansión.

El desafío será claro: mantener la esencia que la convirtió en un clásico, mientras se adapta a un mercado cada vez más competitivo y globalizado.