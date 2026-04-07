Tiene 16 años y representará a Argentina en el Mundial de Robótica de Corea del Sur

Martina Talamona ya se posiciona como una de las jóvenes promesas de la robótica argentina.

Con apenas 16 años, Martina Talamona ya se posiciona como una de las jóvenes promesas de la robótica en el país. La estudiante fue seleccionada para representar a la Argentina en el Mundial de Robótica que se realizará en Corea del Sur, uno de los escenarios más importantes a nivel internacional en esta disciplina.

Durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa “Otro día perdido”, la joven explicó el funcionamiento de un robot simulador diseñado para intervenir en situaciones de riesgo.

Un camino que comenzó en la competencia

Su vínculo con la robótica empezó a consolidarse a partir de experiencias internacionales. “En 2024 tuvimos la oportunidad de que Argentina, en una competencia internacional que se llama la RoboCup, tenga una vacante extra”, contó.

Ese fue uno de los primeros pasos en una carrera que hoy la encuentra trabajando en desarrollos cada vez más complejos.

Robots que salvan vidas, primero en simulación

Actualmente, Martina se enfoca en simuladores virtuales, una herramienta clave para el desarrollo tecnológico. “Son espacios virtuales que trabajan más que nada la parte de la algoritmia, del software”, explicó.

Este tipo de entornos permite probar soluciones sin las limitaciones del mundo físico: “Simplifican muchos problemas como la mecánica o la electrónica. Te brindan un espacio donde podés probar muchísimas veces”, detalló.

Cómo funcionan estos robots

Los robots en los que trabaja están pensados para actuar en escenarios críticos, como zonas de desastre o lugares peligrosos. Utilizan algoritmos de navegación basados en conceptos matemáticos y de trigonometría para desplazarse en entornos desconocidos.

Durante su recorrido, pueden:

Detectar personas

Evaluar su estado de salud

Identificar riesgos como sustancias tóxicas o corrosivas

Información clave para los rescatistas

Uno de los aportes más importantes de estos sistemas es la información que generan. “El robot crea una representación gráfica del espacio, de las víctimas y su estado”, explicó Martina.

Esto permite que los equipos de rescate cuenten con un panorama completo antes de ingresar a una zona peligrosa. “Sin haber entrado, pueden saber dónde hay víctimas y qué zonas recorrer”, destacó.

Tecnología al servicio de la vida

El objetivo final es claro: optimizar las tareas de rescate y reducir riesgos humanos. “Valora mucho más la vida de las personas que entran a estos lugares peligrosos”, subrayó.

Además, al tratarse de simulaciones, los escenarios pueden adaptarse a distintas situaciones, como derrumbes o emergencias complejas, aumentando el nivel de precisión y preparación.

Con talento, dedicación y una mirada puesta en el futuro, Martina Talamona se prepara para representar al país en una competencia global, llevando consigo no solo conocimiento, sino también una visión donde la tecnología puede marcar la diferencia entre el riesgo y la vida.